Alanya’nın Kadıyakası yaylası merkez cami altındaki yolda, geçtiğimiz günlerde etkili yağışların ardından köprünün yerinden kayması sonucu oluşan büyük yarık nedeniyle ulaşım aksadı. Yolun kapanması özellikle yaz sezonu öncesi yayla hazırlıkları yapan vatandaşları mağdur etti. Yolun kapalı olmasının günlük yaşamı ve yayla hazırlıklarını olumsuz etkilediğini belirten vatandaşlar, yetkililere seslenerek, “Yaz sezonu için hazırlıklarımız başladı fakat yolumuz kullanılamaz durumda. Bir an önce gelip yolumuzu yapmanızı bekliyoruz” ifadelerini kullandı. (Hatice NERGİZ)

Kaynak: Haber Merkezi