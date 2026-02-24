Reşit olmayan kıza müstehcen mesaj iddiası yargıya taşındı; savcılık elektronik haberleşme yoluyla cinsel taciz suçundan ceza istedi.

Giresun’un Görele ilçesinde Belediye Başkanı Hasbi Dede hakkında, 2009 doğumlu bir çocuğa sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden müstehcen içerikli mesajlar gönderdiği iddiasıyla iddianame hazırlandı. Savcılık, “elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan yararlanarak çocuğa karşı cinsel taciz” suçundan cezalandırılmasını talep etti. İddianamenin henüz mahkeme tarafından kabul edilmediği öğrenildi.

ANNESİNİN ŞİKAYETİYLE BAŞLADI

Soruşturma, 8 Şubat 2026’da mağdur çocuğun annesinin Görele İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne başvurmasıyla başlatıldı. Mağdur ifadesinde, “Hasbi Dede” isimli Instagram hesabından mesaj aldığını, yazışmaların daha sonra WhatsApp üzerinden sürdüğünü belirtti. Başkan Dede ise söz konusu hesap ve telefon hattının kendisine ait olduğunu kabul etti ancak suçlamaları reddetti.

DİJİTAL İNCELEME DETAYLARI

Dede, belediyede bazı personelin sosyal medya hesaplarına erişimi olduğunu savundu. Ancak ifadelerine başvurulan personel, olayla ilgili bilgilerinin bulunmadığını beyan etti. Yapılan teknik incelemelerde personel cihazlarında WhatsApp Web kullanımına dair bulguya rastlanmadığı kaydedildi.

Giresun Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele biriminin hazırladığı raporda, mesaj saatleri, cihaz hareketleri ve ekran görüntülerinin şüphelinin telefonuyla örtüştüğü ifade edildi. Ayrıca 8 Şubat’ta mağdura ait Instagram hesabının ekran görüntüsünün Dede’nin telefonuna kaydedildiği tespit edildi.

KIZININ BEYANI DOSYAYA GİRDİ

Soruşturma sürecinde Dede’nin 2011 doğumlu kızı, mesajları babasının telefonundan kendisinin attığını öne sürdü. Savcılık ise bu beyanın dijital verilerle çeliştiğini, olaydan günler sonra oluşturulduğu değerlendirilen bir not dışında iddiayı destekleyen somut delil bulunmadığını belirtti. Beyanın “soyut” kaldığı ifade edildi.

Dosyada yer alan teknik veriler doğrultusunda savcılık, şüphelinin cezalandırılmasını istedi.

CEZA ARALIĞI NE KADAR?

Türk Ceza Kanunu’na göre çocuğa karşı cinsel taciz suçunun cezası 6 aydan 3 yıla kadar hapis olarak düzenleniyor. Eylemin elektronik haberleşme araçlarıyla işlenmesi halinde ceza yarı oranında artırılarak 9 aydan 4 yıl 6 aya kadar çıkabiliyor.

İddianamenin kabul edilmesi halinde yargılama süreci başlayacak.