Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında, Uyuşturucu Ticareti, Kasten yaralama, Hırsızlık ve Hükümlü veya Tutuklunun kaçmasına yardımcı olmak suçundan 26 yıl 5 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü E.A (30) Kızlar Pınarı Mahallesi Otogar civarında yakalanarak göz altına alındı

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan firari hükümlü E.A sevk edildiği Alanya Adliyesi Nöbetçi Sulh ceza Hakimliğince tutuklanarak Alanya L. Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. Alanya Polis ekiplerinin aranan şahıslara yönelik çalışmalarının kararlılıkla sürdüğü bildirildi.(Mehmet AL)

Kaynak: Haber Merkezi