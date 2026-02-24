Alanya’nın tüm mahalle muhtarları, 25 Şubat Çarşamba günü saat 21.00’da Alanya Belediyesi Meclis Salonu’nda düzenlenecek “Muhtarlar Buluşması”nda bir araya gelecek. Gecede, Taha Miraç’ın tedavi sürecine destek olmak amacıyla canlı yayında bağış çağrısı yapılacak. Kampanya kapsamında 1 balon bedeli 100 TL olarak belirlenirken, vatandaşlar gece boyunca yayına katılarak destek verebilecek. Programın moderatörlüğünü Dilber Özsoy Okur ve Av. Ömer Demir üstlenecek. Yayın, “dmd.tahamirac” kanalı üzerinden canlı olarak izlenebilecek.

Alanya genelindeki tüm muhtarların katılımının beklendiği gecede, birlik ve beraberlik mesajları verilecek, Taha Miraç için toplumun her kesimine destek çağrısında bulunulacak. (Hatice NERGİZ)

Kaynak: Haber Merkezi