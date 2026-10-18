Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Fenerbahçe’ye konuk olan Corendon Alanyaspor, sahadan 3-0 mağlup ayrıldı. Karşılaşmanın ardından Chobani Stadı’nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, takımının performansını değerlendirdi.

“EN KÖTÜ İLK YARILARIMIZDAN BİRİYDİ”

İlk yarıda istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını belirten Pereira, “Alanya’ya geldiğimden bu yana en kötü ilk yarılarımızdan biriydi. Topu tutamadık, topla oynayamadık. Fenerbahçe’nin baskısından kaynaklı değildi, sadece antrenmanlarda çalıştığımız alanları bulamadık. Böyle bir takıma karşı topla oynamayınca sürekli savunma yapmak durumunda kalıyorsunuz ve gol yiyorsunuz” ifadelerini kullandı.

Yedikleri ilk golde daha dikkatli olmaları gerektiğini vurgulayan Portekizli teknik adam, devre arasına gol yemeden girebileceklerini ancak sahada doğru kararları veremediklerini söyledi.

“İKİNCİ YARIDA DAHA İYİYDİK”

İkinci yarıda ilk devreye göre daha etkili bir performans sergilediklerini dile getiren Pereira, yakaladıkları fırsatları değerlendiremediklerini belirtti.

Pereira, “İkinci yarı bizim için daha iyiydi. Fenerbahçe’ye göre iyi değildik, kendi ilk yarımıza göre iyiydik. İki gol pozisyonuna girdik. Bu pozisyonlarda golü bulmuş olsak oyuna tekrar girebilirdik” dedi.

Fenerbahçe’nin hızlı hücumlarına dikkat çeken Pereira, kaleci Ederson’un hızlı başlattığı bir atak sonrasında savunmada gerekli organizasyonu sağlayamadıklarını ve ikinci golü yediklerini ifade etti.

“ÇALIŞTIĞIMIZ ŞEYLERİ YAPMAMAK BENİ ÜZDÜ”

Maçın son bölümünde oyunun kontrolünü kaybettiklerini belirten Pereira, skor 2-0 olduktan sonra da gol fırsatları yakaladıklarını ancak bunları değerlendiremediklerini söyledi.

Portekizli teknik adam, “Bir gol atabilseydik farklı olabilirdi. Atamayınca maça girmek zor oluyor. Daha sonra kontrolü kaybettik ve üçüncü golü yedik. Fenerbahçe daha çok alan buldu ve maçı bu şekilde kazanmış oldu” şeklinde konuştu.

Hücumdaki sorunların yalnızca santrfor oyuncularından kaynaklanmadığını vurgulayan Pereira, açıklamasını “Gol atamamak, pozisyon üretememek sadece santrforla ilgili değil. Çalıştığımız şeyleri yapmamak beni üzdü” sözleriyle tamamladı.