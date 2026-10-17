Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olacak Corendon Alanyaspor'da kritik karşılaşma öncesinde sakatlık gelişmeleri yaşandı. Turuncu-yeşilli kulüp, Ivan Cedric ve Paolo Fernandes'in sağlık durumlarına ilişkin açıklama yaparak iki futbolcunun da Fenerbahçe karşılaşmasının kadrosunda yer almayacağını duyurdu.

ALANYASPOR'DA İKİ FUTBOLCU KADRO DIŞI KALDI

Corendon Alanyaspor'un sağlık ekibi tarafından yapılan kontrollerde, Erzurumspor FK karşılaşmasında darbe alan Ivan Cedric'in sağ ayağında ödem oluştuğu belirlendi. Paolo Fernandes'in ise sol alt adalesinde yırtık tespit edildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Erzurumspor FK karşılaşmasında aldığı darbe sonucu sağ ayağında ödem oluşan Ivan Cedric ve sol alt adalesinde yırtık tespit edilen Paolo Fernandes’in tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından devam edilmektedir. Her iki futbolcumuz da Fenerbahçe maçı kadrosunda yer almamaktadır" ifadelerine yer verildi.

HÜCUM HATTINDA İKİ ÖNEMLİ EKSİK

Ivan Cedric ve Paolo Fernandes'in forma giyemeyecek olması, Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira'nın hücum hattındaki seçeneklerini azalttı. Santrfor bölgesinde görev yapan Cedric ile kanatlarda oynayabilen Fernandes'in yokluğunda turuncu-yeşilli ekibin hücum organizasyonlarında farklı oyunculara yönelmesi gerekecek.

2026-2027 sezonunun ilk 7 haftasına ilişkin oyuncu istatistiklerine göre Ivan Cedric, ligde 3 karşılaşmada görev alarak 1 asist yaptı. Paolo Fernandes ise 4 maçta forma giydi ve 1 gol kaydetti. Böylece Alanyaspor, Fenerbahçe deplasmanına bu sezon skor katkısı sağlamış iki hücum oyuncusundan yoksun çıkacak.

ALANYASPOR LİGDE 6. SIRADA

Karşılaşma öncesinde Süper Lig'de 6. sırada bulunan Corendon Alanyaspor, İstanbul deplasmanından puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Fenerbahçe ise 7 maçta elde ettiği 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda topladığı 13 puanla 4. sırada yer alıyor.

İki takımın son 5 lig karşılaşmasındaki performansları da öne çıkıyor. Fenerbahçe bu süreçte 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 14 gol attı, kalesinde 2 gol gördü. Alanyaspor ise aynı dönemde 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. Akdeniz temsilcisi bu maçlarda 6 gol atarken 5 gol yedi.

FENERBAHÇE'DE DE SAKATLIK SORUNLARI VAR

Ev sahibi Fenerbahçe'de de karşılaşma öncesinde sakatlıklar gündemde. Sarı-lacivertli ekipte dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle tedavisi devam eden Mert Müldür'ün Alanyaspor karşısında forma giymesi beklenmiyor. Jayden Oosterwolde'nin durumu da maç öncesinde eksik oyuncu listelerinde yer aldı.

Fenerbahçe, ligde son iki karşılaşmasını kazanarak Alanyaspor maçına moralli çıkıyor. Sarı-lacivertliler, Eyüpspor'u 8-0, Çaykur Rizespor'u ise 3-0 mağlup etti. Ancak hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa karşısında alınan 6-0'lık yenilgi, İstanbul temsilcisinin Alanyaspor mücadelesine verdiği önemi artırdı.

FENERBAHÇE-ALANYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe ile Corendon Alanyaspor arasındaki Trendyol Süper Lig 8. hafta karşılaşması, 17 Ekim 2026 Cumartesi günü saat 19.00'da İstanbul'daki Chobani Stadyumu'nda oynanacak. Mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşmanın yayın bilgilerine ilişkin ayrıntıları Fenerbahçe-Alanyaspor maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda? haberimizde aktarmıştık.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun maç programına göre karşılaşmayı hakem Çağdaş Altay yönetecek. Altay'ın yardımcılıklarını Bahtiyar Birinci ve Samet Çiçek üstlenecek. Maçın oynanıp oynanmayacağına ilişkin gündeme gelen soruları ise daha önce TFF'nin 17 Ekim kararıyla ilgili haberimizde ele almıştık.

Alanyaspor'da sağlık ekibinin Ivan Cedric ve Paolo Fernandes'in tedavilerini sürdürdüğü belirtilirken, iki futbolcunun sahalara dönüş tarihine ilişkin kesin bir takvim paylaşılmadı. Oyuncuların sonraki karşılaşmalarda görev alıp alamayacağı, tedavi süreçlerinin ardından yapılacak sağlık değerlendirmeleriyle netleşecek.