Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe ile Corendon Alanyaspor, 17 Ekim 2026 Cumartesi günü saat 19.00'da karşı karşıya gelecek. İstanbul'daki Chobani Stadyumu'nda oynanacak mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmî fikstürü ve yayıncı kuruluşun programı, karşılaşmanın saatini ve kanalını doğruluyor.

FENERBAHÇE-ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe ile Alanyaspor arasındaki Trendyol Süper Lig karşılaşması, 17 Ekim Cumartesi günü Türkiye saatiyle 19.00'da başlayacak. Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak mücadelede ev sahibi Fenerbahçe, taraftarı önünde galibiyet arayacak.

TFF'nin 2026-2027 sezonu fikstüründe karşılaşmanın başlangıç saati 19.00 olarak yer alıyor. Mücadele, İstanbul'da Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

FENERBAHÇE-ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe-Alanyaspor karşılaşmasının yayıncı kuruluşu beIN Sports olarak açıklandı. Yayın akışına göre mücadele beIN Sports 1 kanalından futbolseverlerle buluşacak. Karşılaşma ayrıca yayıncının 4K yayın programında da bulunuyor.

Yayıncı kuruluşun 17 Ekim tarihli programında Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor mücadelesi saat 19.00 kuşağında yer alıyor.

FENERBAHÇE LİGDE ZİRVE TAKİBİNİ SÜRDÜRÜYOR

Fenerbahçe, Alanyaspor karşılaşmasına ligdeki çıkışını devam ettirme hedefiyle hazırlanıyor. Sarı-lacivertli ekip, son lig maçlarında Eyüpspor ve Çaykur Rizespor karşısında aldığı galibiyetlerle zirve yarışındaki iddiasını korudu.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa karşısında aldığı ağır mağlubiyetin ardından yeniden moral bulmak istiyor. İstanbul temsilcisi, Alanyaspor karşılaşmasından alacağı sonuçla ligdeki olumlu performansını sürdürmeyi hedefliyor.

ALANYASPOR İSTANBUL DEPLASMANINDA PUAN ARIYOR

Antalya'nın Süper Lig temsilcisi Corendon Alanyaspor ise zorlu Fenerbahçe deplasmanından puanla dönmeyi amaçlıyor. Akdeniz ekibi, sezonun geride kalan bölümünde özellikle deplasman karşılaşmalarında aldığı sonuçlarla öne çıktı.

Alanyaspor, ligde Çaykur Rizespor ve Çorum FK deplasmanlarından galibiyetle ayrılırken Göztepe karşısında beraberlik elde etti. Turuncu-yeşilli ekip, Fenerbahçe karşısında da deplasman performansını sürdürmeye çalışacak.

Alanya temsilcisi, Fenerbahçe karşılaşmasının ardından ligde Kocaelispor'u konuk edecek. Bu nedenle İstanbul deplasmanında alınacak sonuç, takımın gelecek haftalara yönelik hazırlıkları açısından da önem taşıyor.

ALANYASPOR İÇİN KRİTİK DEPLASMAN

Alanya'yı Türkiye'nin en üst düzey futbol organizasyonunda temsil eden Corendon Alanyaspor'un Fenerbahçe karşılaşması, ilçedeki futbolseverler tarafından da yakından takip ediliyor.

İstanbul deplasmanında alınacak puan veya puanlar, turuncu-yeşilli ekibin lig sıralamasındaki konumunu güçlendirmesine katkı sağlayacak. Fenerbahçe ise kendi sahasında kazanarak üst sıralardaki rekabetten kopmamayı amaçlıyor.

MAÇIN SAATİ VE YAYIN BİLGİSİ RESMÎ KAYNAKLARDA

Türkiye Futbol Federasyonu'nun 2026-2027 sezonu Süper Lig fikstüründe Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor karşılaşması 17 Ekim 2026 saat 19.00 olarak gösteriliyor. beIN Sports'un haftalık yayın programı da müsabakanın aynı saatte beIN Sports 1 ekranlarında yayınlanacağını doğruluyor.