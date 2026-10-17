Süper Lig’de heyecan 8. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Alanya’nın Süper Lig’deki temsilcisi Corendon Alanyaspor, bu akşam ligin güçlü ekiplerinden Fenerbahçe’ye konuk olacak. Chobani Stadı’nda oynanacak kritik mücadele saat 19.00’da başlayacak. Karşılaşmada hakem Çağdaş Altay düdük çalacak.

ALANYASPOR ÜST SIRALARI HEDEFLİYOR

Ligde geride kalan 7 haftada topladığı 12 puanla 7. sırada yer alan Alanyaspor, 13 puanla 4. basamakta bulunan Fenerbahçe karşısında önemli bir sınava çıkacak.

İki takım arasında yalnızca 1 puanlık fark bulunurken, turuncu-yeşilliler İstanbul deplasmanından galibiyetle ayrılması halinde rakibini puan tablosunda geride bırakacak.

Zorlu mücadele, Alanyaspor’un üst sıralara tırmanma hedefi açısından büyük önem taşıyor.

KADIKÖY’DE KRİTİK RANDEVU

Alanyaspor, güçlü rakibi karşısında ortaya koyacağı mücadeleyle deplasmanda önemli bir sonuç elde etmek istiyor.

Geçtiğimiz sezon iki takım arasında oynanan lig karşılaşmalarında İstanbul’daki mücadele beraberlikle sonuçlanırken, Alanya’da oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe kazanmıştı.

Turuncu-yeşilliler, bu kez Kadıköy’de rakibine üstünlük kurarak kritik bir galibiyete imza atmanın hesaplarını yapıyor.

ALANYASPOR’UN MUHTEMEL 11’İ

Alanyaspor’un Fenerbahçe karşısına şu 11’le çıkması bekleniyor:

Alanyaspor: Victor, Bedirhan, Ajiti, Lima, Hadergjonaj, Baran, Makouta, Ruan, İbrahim, Hwang, Cedric.

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Guendouzi, Kante, Greenwood, İrfan Can, Oğuz, Lukaku.

GÖZLER SAAT 19.00’DA KADIKÖY’DE OLACAK

Alanyaspor’un ligdeki konumu açısından büyük önem taşıyan karşılaşma, bu akşam saat 19.00’da başlayacak. Turuncu-yeşilli ekip, İstanbul’dan alacağı olumlu sonuçla hem puanını artırmak hem de üst sıralardaki iddiasını güçlendirmek istiyor.