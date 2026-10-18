Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Fenerbahçe, sahasında ağırladığı Corendon Alanyaspor’u 3-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, takımının performansından memnun olduğunu dile getirdi.

“MAÇIN BAŞINDAN SONUNA KADAR KONTROL BİZDEYDİ”

Şampiyonlar Ligi’nde oynadıkları son karşılaşmanın ardından oyuncularını motive etmenin kolay olmadığını belirten Kartal, “Şampiyonlar Ligi’nde son oynadığımız maçtan sonra oyuncularımızı motivasyon anlamında hazırlamak kolay değildi. Ama iyi organize olduk. Çalışma imkânımız olmasa da analizlerle oyuncularımızın hücumda ve savunmada nerede neler yapması gerektiği üzerinde çalıştık. Oyuncularım sahada bunları uyguladı ve çok başarılı bir maç çıkardılar. 3-0 kazandık, daha farklı kazanabilirdik. Başından sonuna kontrol elimizdeydi. 3 puan aldık, mutluyuz” dedi.

VAR KARARINA TEPKİ GÖSTERDİ

Karşılaşmada VAR incelemesinin ardından iptal edilen gollerine de değinen tecrübeli teknik adam, kararın hatalı olduğunu savundu. Kartal, ayrıca penaltı atışlarında Greenwood tercihini yeniden değerlendireceklerini ifade etti.

“PRAG TAKIMINI ANALİZ EDECEĞİZ”

Avrupa kupalarındaki mücadelelerine de değinen Kartal, Aston Villa karşısında hak etmedikleri bir yenilgi aldıklarını söyledi. Prag ekibinin sert ve baskılı bir oyun anlayışına sahip olduğunu vurgulayan Kartal, yoğun maç takvimi nedeniyle oyuncuların fiziksel durumlarını dikkatle takip ettiklerini belirtti.

Kartal, “Prag takımını izledik. Sahada her yerde adam adama baskı yapan sert bir takım. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. 3 günde 1 maç yaptığımızdan bazı oyuncularımızı dinlendiriyoruz. Yük dağılımını iyi belirlememiz lazım. Salıya kadar vaktimiz var. Yarın sabah antrenmanımız var. Yarın rakibi analiz edeceğiz. Ondan sonra derbiye odaklanacağız” ifadelerini kullandı.

“ASENSIO VE KULÜP AÇIKLAMA YAPACAK”

Marco Asensio ile arasında sorun olduğu yönündeki iddialara da yanıt veren Kartal, oyuncularıyla herhangi bir problem yaşamadığını belirtti.

Kartal, “Benim hiçbir oyuncuyla aramda problem yok. Olmamıştır, olursa gereğini yaparım. Bundan önce yaptığım gibi. Ben Fenerbahçe’nin evladıyım, dışarıdan gelen biri değilim. Her şeyden önce arma. Sürekli çeşitli yalan haberler var. Kimse merak etmesin yarın A’dan Z’ye hem Asensio hem kulüp açıklayacak” diye konuştu.

“ÖNCELİKLİ HEDEFİMİZ LİGDE ŞAMPİYONLUK”

Sarı-lacivertli ekibin sezon hedeflerine de değinen İsmail Kartal, “Biz ligde önce şampiyon olmak istiyoruz. Şampiyonlar Ligi’nde de gidebileceğimiz yere kadar gideceğiz” sözleriyle açıklamalarını tamamladı.