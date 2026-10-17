Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe ile Corendon Alanyaspor, 17 Ekim 2026 Cumartesi günü karşı karşıya geliyor. İstanbul'daki Chobani Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadelede iki takım da sahaya üç puan hedefiyle çıkacak. Karşılaşma öncesinde ilk 11'ler açıklanırken Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), maçın hakem kadrosunu duyurdu.

Fenerbahçe, ligde yakaladığı iki maçlık galibiyet serisini sürdürmek isterken Corendon Alanyaspor, İstanbul deplasmanından puanla ayrılmayı hedefliyor. Karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE - ALANYASPOR MAÇININ İLK 11'LERİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ve Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira'nın karşılaşma için belirlediği başlangıç kadroları belli oldu.

Fenerbahçe ilk 11: Ederson, Levent, Ake, Skriniar, Semedo, Kante, Guendouzi, Greenwood, İrfan Can, Oğuz Aydın, Lukaku.

Corendon Alanyaspor ilk 11: Victor, Aliti, Lima, Fatih, Ruan, Baran Ali, Makouta, Hadergjonaj, Hwang Ui-jo, İbrahim, Arda.

Alanyaspor'un başlangıç kadrosunda Makouta ve Baran Ali orta saha seçenekleri arasında yer alırken hücumda Hwang Ui-jo, İbrahim ve Arda görev yapacak. Fenerbahçe'de ise Lukaku, Greenwood ve Oğuz Aydın hücum hattında tercih edilen isimler oldu.

FENERBAHÇE - ALANYASPOR MAÇINI KİM YÖNETİYOR?

Türkiye Futbol Federasyonunun 17 Ekim 2026 tarihli müsabaka programına göre karşılaşmanın orta hakemi Çağdaş Altay olacak. Altay'ın yardımcılıklarını Bahtiyar Birinci ve Samet Çiçek üstlenecek. Dördüncü hakem olarak Ömer Tolga Güldibi görev yapacak.

Karşılaşmanın video yardımcı hakem (VAR) görevini ise Sarper Barış Saka üstlenecek.

FENERBAHÇE SON İKİ LİG MAÇINDA 11 GOL ATTI

Fenerbahçe, Alanyaspor karşılaşmasına Süper Lig'deki son iki maçını kazanarak geliyor. Sarı-lacivertliler, Eyüpspor'u 8-0 mağlup ettikten sonra Çaykur Rizespor deplasmanından 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, bu iki karşılaşmada toplam 11 gol atarken kalesini gole kapattı. Ancak sarı-lacivertli ekip, hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa'ya deplasmanda 6-0 yenildi.

Bu sonuçların ardından Fenerbahçe için Alanyaspor karşılaşması, hem ligdeki galibiyet serisini sürdürme hem de Avrupa'daki ağır mağlubiyetin ardından yeniden kazanma fırsatı anlamına geliyor.

FENERBAHÇE'DE MERT MÜLDÜR FORMA GİYEMEYECEK

Fenerbahçe'de ameliyat geçiren ve bir süredir sahalardan uzak kalan Mert Müldür, Alanyaspor karşılaşmasında görev alamayacak.

Hafta içinde Aston Villa karşısında sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyen isimlerden N'Golo Kante, Alanyaspor maçının başlangıç kadrosunda yer aldı. Dizindeki problem nedeniyle Aston Villa karşılaşmasında kadroya alınmayan Marco Asensio ise açıklanan ilk 11'de bulunmuyor.

ALANYASPOR İSTANBUL DEPLASMANINDA PUAN ARIYOR

Corendon Alanyaspor, Süper Lig'in 8. haftasında ligin güçlü ekiplerinden Fenerbahçe'ye konuk oluyor. Turuncu-yeşilli takım, deplasmanda elde edeceği olumlu sonuçla ligdeki puan mücadelesine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Teknik direktör Joao Pereira'nın açıkladığı ilk 11'de savunma oyuncuları Aliti, Lima ve Hadergjonaj ile orta saha oyuncusu Makouta öne çıkıyor. Alanyaspor'un karşılaşmadaki önemli sınavlarından biri, son iki lig maçında 11 gol atan Fenerbahçe'nin hücum organizasyonlarını durdurmak olacak.

FENERBAHÇE İLE ALANYASPOR 21. KEZ KARŞILAŞIYOR

İki takım arasında Süper Lig'de daha önce oynanan 20 karşılaşmada Fenerbahçe 12, Corendon Alanyaspor ise 3 galibiyet elde etti. Beş mücadele beraberlikle sonuçlandı.

Bu karşılaşmalarda Fenerbahçe 44 gol atarken Alanyaspor 21 kez rakip fileleri havalandırdı. Böylece sarı-lacivertli ekip, önceki 20 lig maçında galibiyetlerin yüzde 60'ını elde etmiş oldu.

İki takım arasındaki son lig karşılaşmalarından biri 18 Ocak 2026'da Alanya Oba Stadı'nda oynandı. Türkiye Futbol Federasyonu kayıtlarına göre Fenerbahçe, bu mücadeleyi 3-2 kazandı. Alanyaspor, bu kez İstanbul'da rakibine karşı daha iyi bir sonuç elde etmeye çalışacak.

FENERBAHÇE - ALANYASPOR MAÇI CANLI SKOR VE ANLATIM

17 Ekim 2026 Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak Fenerbahçe - Corendon Alanyaspor karşılaşmasının başlangıç öncesi skor durumu 0-0.

Türkiye Futbol Federasyonunun resmi fikstüründe müsabakanın Chobani Stadı'nda oynanacağı doğrulanırken karşılaşmanın sonucu, goller, kartlar ve oyuncu değişiklikleri maçın başlamasıyla netleşecek.

Karşılaşmanın canlı skor bilgileri ve maç istatistikleri, Türkiye Futbol Federasyonunun resmi maç merkezi üzerinden de takip edilebilecek.