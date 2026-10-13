Alanya'da 17 yaşındaki erkek çocuğa yönelik cinsel istismar ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından yargılanan sanık hakkında toplam 22 yıl hapis cezası verildi. Alanya 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından cezalandırılan sanık, hakkında arama kararı bulunması nedeniyle Alanya Adliyesine geldiğinde yakalanarak cezaevine gönderildi.

2022 YILINDA YAŞANAN OLAYIN KARARI AÇIKLANDI

Mehmet Al'ın aktardığı bilgilere göre olay, 17 Mart 2022 tarihinde Alanya'da meydana geldi. Olay tarihinde 18 yaşında olduğu belirtilen Berke A.E., 17 yaşındaki erkek çocuğu evine götürdü. Sanığın, oyun oynama bahanesiyle mağdurun ellerini bağladığı ve çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla hakkında dava açıldı.

Alanya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada sanık Berke A.E. tutuksuz yargılandı. Yaklaşık dört yıl süren yargılama sürecinin ardından mahkeme kararını açıkladı. Sanığın katılmadığı karar duruşmasında avukatı hazır bulundu.

İKİ AYRI SUÇTAN TOPLAM 22 YIL HAPİS

Mahkeme heyeti, sanık Berke A.E.'yi çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan 16 yıl, cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan ise 6 yıl hapis cezasına çarptırdı.

İki ayrı suçtan verilen cezaların toplamı 22 yıl oldu. Mahkeme, sanık hakkında ceza indirimi uygulanmamasına karar verdi.

ADLİYEYE GELDİĞİNDE YAKALANDI

Hakkında arama kararı bulunan Berke A.E., Alanya Adliyesine geldiğinde yakalandı. Mahkeme tarafından verilen toplam 22 yıllık hapis cezası nedeniyle arandığı belirlenen sanık, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

ÇOCUKLARA YÖNELİK CİNSEL İSTİSMARDA KANUN NE DİYOR?

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 103. maddesi, çocukların cinsel istismarı suçunu düzenliyor. Adalet Bakanlığının mevzuat sisteminde yer alan düzenlemeye göre 15 yaşını tamamlamış çocuklara karşı cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen başka bir nedene dayalı cinsel davranışlar da çocukların cinsel istismarı kapsamında değerlendiriliyor.

Aynı kanunun 109. maddesinde ise kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu düzenleniyor. Suçun cebir, tehdit veya hile kullanılarak işlenmesi ile çocuğa karşı gerçekleştirilmesi, kanunda ayrıca ele alınan durumlar arasında bulunuyor. Bu nedenle cinsel istismar ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma eylemleri, olayın hukuki niteliğine göre ayrı suçlar olarak cezalandırılabiliyor.