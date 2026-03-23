​İYI Parti Alanya Kadın, Aile ve Sosyal Hizmetlerden Sorumlu İlçe Başkan Yardımcısı Emine Soykan, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında anlamlı bir açıklama yaptı. Soykan, Down sendromlu bireylerin toplumun vazgeçilmez bir parçası olduğunu hatırlatarak, farkındalığın sadece bir günle sınırlı kalmaması gerektiğini belirtti.

​"EN BÜYÜK ENGEL ÖN YARGILAR"

​Açıklamasında Down sendromlu bireylerin ve ailelerinin karşılaştığı temel zorluklara değinen Soykan, şu ifadeleri kullandı: "Down sendromlu çocuklarımızın ve ailelerinin yaşadıkları en büyük sorun, ne yazık ki toplumun gösterdiği ön yargılardır. Oysa bu özel bireyler, saf sevgi ve içtenlikleriyle dünyayı güzelleştiren birer mucizedir."

​"SEVGİ VE MUTLULUĞU ONLARLA KEŞFEDİN"

​Toplumun her kesimini bu özel bireylerle bağ kurmaya davet eden Emine Soykan, "Hayatınızda bir kez olsun bir Down sendromlu bireyle tanışın ve onlara sarılın. Onları tanıdıkça ne kadar içten ve temiz olduklarını görecek; sevgiyi, mutluluğu ve gerçek mucizeleri keşfetmeye başlayacaksınız," dedi.

​"MÜCADELEMİZ KARARLILIKLA SÜRECEK"

​İYI Parti olarak sosyal politikalar merkezine "özel bireyleri" aldıklarını kaydeden Soykan, açıklamasını şu sözlerle noktaladı:

"İYI Parti olarak, özel bireylerimizin ve ailelerinin yaşadığı sorunları kökten çözmek, onlara daha yaşanabilir bir gelecek sunmak için var gücümüzle mücadele etmeye ve çalışmalarımıza devam edeceğiz. Onların hayatın her alanında eşit haklarla yer alması bizim önceliğimizdir."