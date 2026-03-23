​"ESNAFIN ALIN TERİ BÜROKRASİYE KURBAN EDİLEMEZ"

​Başkan Ali İhsan Özdemir, yaptığı yazılı açıklamada, vergisini ödeyen, istihdam yaratan ve yasal tüm yükümlülüklerini yerine getiren esnafların, geçmişteki kayıt eksiklikleri nedeniyle bugün SGK sisteminde "yok" sayılmasının büyük bir hak gaspı olduğunu vurguladı.

​Özdemir, özellikle tarım BAĞ-KUR’lularına tanınan tescil imkânlarının, ticaretle uğraşan esnafa tanınmamasının eşitlik ilkesine aykırı olduğunu hatırlatarak şunları söyledi:

​"Vergi kaydı olan, oda kaydı bulunan, ruhsatı elinde olan esnafımız devletin tüm kayıtlarında resmi olarak görünmektedir. Ancak iş SGK tesciline geldiğinde bu emekler yok sayılıyor. Devletine güvenen, vergisini kuruşu kuruşuna ödeyen esnafımızın emeklilik hayallerinin bürokratik bir boşluğa mahkûm edilmesi kabul edilemez."

​MAĞDURİYETİN TEMEL SEBEBİ: KAYIT VAR, TESCİL YOK

​Başkan Özdemir, sorunun temelinde yatan çelişkiyi şu üç ana maddeyle özetledi:

"​Esnaf devletine karşı mali yükümlülüğünü yerine getirmiş.

​Mesleki faaliyetini resmi makamlarca tescillemiş.

İşletme açma iznini almış.

​Buna rağmen, geçmiş dönemlerdeki BAĞ-KUR tescil zorunluluğunun kurumlar arası iletişim eksikliği ya da eksik bilgilendirme sebebiyle yapılmamış olması, esnafı yıllar sonra emeklilik mağduriyetiyle karşı karşıya bıraktı"

​"MÜCADELEMİZ KARARLILIKLA SÜRECEK"

​Kapsamlı bir yasal düzenlemenin artık kaçınılmaz olduğunu ifade eden ALESO Başkanı, devletin adaletine olan inançlarını koruduklarını ancak sabırların tükendiğini belirtti. Özdemir, tek bir mağdur esnaf kalmayana kadar konunun takipçisi olacaklarını vurgulayarak, "Esnafımızın alın terinin ve emeğinin hesabını sormaya, haklarımızı geri alana kadar tavizsiz bir mücadele yürütmeye devam edeceğiz" dedi.