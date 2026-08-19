Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda harekete geçen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), ilçede önemli bir operasyona imza attı. Aktarılan bilgilere göre, uzun süredir aranan bir şüpheli teknik ve fiziki takibe alındı.

Yapılan detaylı takip sonucunda, 'bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' suçundan aranan A.A. yakalandı. Şüphelinin hakkında daha önceden verilmiş 14 yıl 4 ay 24 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu bildirildi.

ADLİ SÜREÇ TAMAMLANDI

JASAT ekipleri tarafından gözaltına alınan A.A., jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan hükümlü, mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

JASAT EKİPLERİ NASIL ÇALIŞIYOR?

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), özellikle haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firarilerin yakalanması için özel istihbarat ve takip yöntemleri kullanıyor. Bölgedeki asayiş olaylarının aydınlatılması ve suçluların adalete teslim edilmesi amacıyla kurulan bu özel ekipler, adli makamlarla koordineli çalışarak kamu güvenliğinin sağlanmasına doğrudan katkı sunuyor.