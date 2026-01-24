Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde gece yarısı meydana gelen ve İstanbul başta olmak üzere geniş bir çevrede hissedilen 5.2 büyüklüğündeki deprem, sismik alarmın dozunu artırdı. 10 Ağustos’taki 6.1’lik ana depremin ardından bölgede 25 binden fazla sarsıntı kaydedilirken, uzmanlar yer altındaki stres birikiminin henüz boşalmadığı konusunda hemfikir. Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, mevcut hareketliliğin rastlantısal olmadığını ve 2026 yılında deprem kümesinin daha da büyüyeceğini vurguladı.

STRES TRANSFERİ VE ZAYIF FAYLAR ALARMDA

Bölgenin tektonik haritasını yorumlayan Prof. Dr. Bektaş, Simav ve Gediz faylarının oluşturduğu devasa bloktaki enerji değişimine dikkat çekti. Bu hat üzerinde bugüne kadar 6.0 ve üzeri büyüklükte 7 ayrı deprem yaşandığını hatırlatan Bektaş, her sarsıntının çevredeki "zayıf faylara" enerji yüklediğini belirtti. Bu durumun, kilitli kalması beklenen fayları tetikleyerek orta ölçekli yeni depremlerin önünü açtığı ifade ediliyor.

YER ALTINDAKİ SIVI HAREKETLİLİĞİ TETİKLİYOR

Deprem fırtınasının perde arkasındaki en kritik etkenlerden biri "akışkan göçü" olarak açıklandı. Depremlerle birlikte yer altındaki sıvı basıncının yer değiştirdiğini ve sıcak su kaynaklarındaki debi değişimlerinin bunun kanıtı olduğunu söyleyen Bektaş, yükselen sıvı basıncının fayları adeta "yağlayarak" kaymayı kolaylaştırdığını belirtti. Alanya gibi turizm bölgelerinde de yakından izlenen sismik hareketlilik, yer altı kaynaklarının deprem mekanizmasındaki belirleyici rolünü bir kez daha gözler önüne serdi.

2026 YILI İÇİN KRİTİK UYARI

1969 yılından bu yana süregelen deprem kümelenmesinin bir genişleme çabası içinde olduğunu savunan Bektaş, sismik hareketliliğin 2026 yılında da ivme kazanacağını öngörüyor. Bölgedeki hareketliliğin sadece Marmara’yı değil, Türkiye’nin genel deprem risk haritasını ve kamuoyunu meşgul etmeye devam edeceği öngörülüyor.