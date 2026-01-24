Adana’da yaptığı temasları kapsamında sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelen Yayman, ardından Seyhan ilçesindeki Tarihi Yağ Camisi’nde cuma namazı kıldı, esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

“Bayrak, bu toprakları vatan yapan en büyük değerdir”

Evliya Çelebi Uygulama Oteli’nde düzenlenen AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı’nda konuşan Yayman, salonda dalgalanan Türk bayraklarının, bayrağa yönelik saygısızlıklara karşı milletin verdiği en net cevap olduğunu söyledi.

Bayrağın sadece bir sembol değil, milletin ortak hafızası olduğunu vurgulayan Yayman, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bayrak, büyüklerimizin, atalarımızın kanlarıyla suladığı bu toprakları vatan yapan en kutsal semboldür. Bayrak, 86 milyonun ortak değeridir. O bayrak yere düşerse bu millet ayakta duramaz ama hamdolsun bu millet bayrağını yere düşürmez. Dolayısıyla bayrağa uzanan eller kırılır. Bu millet vatanını böldürmez, Türkiye’yi asla teslim etmez. Türkiye yenilmez.”

“Biz seçimden seçime değil, her zaman milletin yanındayız”

AK Parti teşkilatlarının her zaman sahada olduğunu belirten Yayman, muhalefetin seçim dönemleri dışında milletle bağ kuramadığını ifade etti.

“Biz seçimden seçime ortaya çıkanlardan değiliz. Biz her zaman sahadayız, meydandayız, sokaktayız. Milletimizin düğününde de cenazesinde de yanındayız. AK Parti teşkilatları Cumhur İttifakı’yla birlikte milletin gönlünde yer etmiş, sahayı hiç boş bırakmamıştır.”

CHP eleştirileri: “Halkçı görünüp rantçı oldular”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in kendisine yönelik açıklamalarına da değinen Yayman, CHP’li belediyeleri sert sözlerle eleştirdi. Yayman, özellikle büyükşehirlerde yaşanan altyapı ve hizmet sorunlarına dikkat çekerek şunları söyledi:

“Seçim meydanlarında halkçı geçinenlerin, seçimlerden sonra nasıl rantçıya dönüştüğünü hep birlikte görüyoruz. İstanbul’da, Ankara’da, İzmir’de, Adana’da çöp var, çukur var, çamur var, akmayan sular var. Yapay zeka ve uzay çağında milletimize bu yaşatılanlar zulümdür. Seçimlerden önce emekliye, dar gelirliye söz verenler bugün bu sözleri unutmuştur.”

Yayman, CHP’yi yolsuzluk ve kamu kaynaklarının kötü kullanımı üzerinden de eleştirerek konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Rüşvet, yolsuzluk, kamu malını çarçur etme, kamu malına zarar verme maalesef bunların gündemindedir. Bizim siyasetimiz millet içindir, bunlarınki rant siyaseti olmuştur.”

“Bizim muhatabımız Cumhuriyet Halk Partisi değil, aziz milletimizdir”

AK Parti’nin muhatabının millet olduğunu vurgulayan Yayman, CHP’nin siyasi geçmişine de atıfta bulundu:

“Bizim muhatabımız Cumhuriyet Halk Partisi değildir. Bizim muhatabımız aziz milletimizdir, 86 milyon vatandaşımızdır.

Milletimiz CHP’nin notunu 1950’den bu yana sandıkta vermiştir. 76 yıldır tek başına iktidar olamayan bir partiden bahsediyoruz. Bu Toksik muhalefet anlayışla devam ederlerse daha uzun yıllar iktidar yüzü göremezler.”

“Türkiye darbe anayasasından kurtulmalı”

Adana’daki programları kapsamında yaptığı Konuşmasında yeni anayasa ihtiyacına geniş yer ayıran Yayman, mevcut anayasanın Türkiye’ye dar geldiğini vurguladı.

“Türkiye’de bize ekmek ve su gibi lazım olan şey yeni, sivil, demokratik ve çağdaş bir anayasadır. Bu darbe anayasasıyla Türkiye Yüzyılı inşa edilemez. Vesayetin anayasasından kurtulmak zorundayız. Eğer 21. asır Türkiye’nin yüzyılı olacaksa, bu milletin ruhuna uygun sivil bir anayasa yapmalıyız.”

Gençlere mesaj: “Büyük Türkiye’nin öznesisiniz”

Yayman, AK Parti İl Başkanlığı’nda düzenlenen Gençlik Kolları Yeni Seçmen Birim Toplantısı’nda da gençlerle bir araya geldi.

Gençlere hitabında, AK Parti’nin gençleri siyasetin merkezine koyduğunu vurgulayan Yayman, şu ifadeleri kullandı:

“Gençler geleceğimizdir. Kendinizi sevin, kendinizi önemseyin. Çünkü kendini seven insan ülkesini de milletini de sever. Biz gençleri büyük Türkiye’nin öznesi olarak görüyoruz. İnşallah sizler yeni bir Türkiye, yeni bir millet hayaliyle çok güzel işler yapacaksınız.”

Şehit ailesine ziyaret

Programlarının ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, İl Başkanı Tamer Dağlı, Dilekçe komisyon başkanı Sunay Karamuk ve beraberindeki heyet, 2016 yılında Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde terör örgütü PKK’nın saldırısı sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Üstçavuş İsmail Demir’in Seyhan ilçesindeki ailesini ziyaret etti.

Şehit için dua eden Yayman, şehidin annesi Hayriye Demir’e Türk bayrağı hediye etti.

Anne Demir, ziyarette duygularını şu sözlerle dile getirdi:

“Yeter ki benim bayrağım dalgalansın, yeter ki ezanım dinmesin. Vatanım sağ olsun. O can vatan, namus ve bayrak içinse feda olsun.”

Yayman da şehitleri ve ailelerini asla unutmayacaklarını, şehit emanetlerinin baş tacı olduğunu söyledi.

Yayman, Adana programının başarılı geçtiğini ve daima sokakta olduklarını belirterek İl Başkanı Tamer Dağlı ve teşkilatlara çok teşekkür ederim dedi.