Alanya ile Antalya arasında artan ulaşım maliyetleri ve yetersiz seferler, vatandaşları paylaşımlı araçlara yöneltti. Şoförler ise “korsan taşımacılık” diyerek denetim çağrısı yapıyor.

ULAŞIMDA GERİLİM TIRMANIYOR

Antalya ile Alanya arasında korsan taşımacılık krizi giderek büyüyor. Son dönemde özellikle artan yakıt fiyatları ve sınırlı otobüs seferleri nedeniyle vatandaşlar daha uygun alternatiflere yönelmeye başladı. Bu alternatiflerin başında ise sosyal medya üzerinden organize edilen paylaşımlı araçlar geliyor.

Kimi vatandaş için bu sistem “ucuz ve hızlı çözüm” gibi görünse de, resmi taşımacılar için durum oldukça farklı. Şoförler, bu yapının açık şekilde korsan taksi faaliyeti olduğunu savunuyor.

“VIP ARAÇ” TARTIŞMASI BÜYÜYOR

Alanya–Antalya hattında faaliyet gösteren bazı sürücüler, hizmetlerini “VIP taşımacılık” adı altında sunuyor. Ancak bu araçların çoğunun gerekli belgelerden yoksun olduğu iddia ediliyor.

Sosyal medya grupları ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden yolcu bulan bu sistem, kısa sürede yaygınlaştı. Özellikle Alanya Antalya uygun fiyatlı ulaşım arayan vatandaşlar için cazip hale geldi.

Bir sürücü şöyle diyor: “Biz vergimizi veriyoruz, belgemiz var… Ama bu araçlar kontrolsüz. Böyle giderse kimse bu işi yapamaz.”

ESNAF DENETİM İSTİYOR

Resmi taşımacılık yapan şoförler, yaşanan durumun ciddi bir haksız rekabet oluşturduğunu dile getiriyor. Aynı zamanda bu araçların güvenlik açısından da risk taşıdığı vurgulanıyor.

Özellikle turizm sezonu öncesi artan hareketlilik, sektördeki gerginliği daha da artırmış durumda. Şoförler, yetkililere çağrı yaparak denetimlerin sıklaştırılmasını talep ediyor.

Denetim olmazsa…

VATANDAŞ NE DİYOR?

Öte yandan vatandaş cephesinde ise farklı bir tablo var. Otobüs bilet fiyatlarının yükselmesi ve sefer saatlerinin yetersiz kalması, alternatif arayışını kaçınılmaz hale getiriyor.

Alanya’da yaşayan bir vatandaş, “Otobüsle saatler sürüyor, fiyat da yüksek. Paylaşımlı araç hem hızlı hem daha ucuz” diyerek tercihini anlatıyor.

Aslında mesele biraz da cebin meselesi. Aynı yol… biri 250-300 TL, diğeri daha aşağıya geliyor. İnsan düşünüyor ister istemez.

BÜYÜK KRİZ KAPIDA MI?

Alanya Antalya ulaşım krizi olarak değerlendirilen bu süreçte, taraflar arasındaki gerilim her geçen gün artıyor. Turizm sezonunun yaklaşmasıyla birlikte yolcu sayısının ciddi şekilde artması bekleniyor.

Bu durum, hem korsan taşımacılık faaliyetlerini artırabilir hem de esnaf ile vatandaş arasında yeni tartışmaları beraberinde getirebilir.

Sektör temsilcileri, yakın süreçte denetimlerin artabileceğini, hatta esnaf eylemlerinin gündeme gelebileceğini ifade ediyor.

Şimdilik herkes beklemede. Ama görünen o ki… bu iş daha büyüyecek gibi.