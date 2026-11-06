Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), son günlerde sosyal medya ve basında yer alan yanıltıcı bilgilere karşı, TEFAS ve TEFAS dışı kanallarda alım satıma kapatılan yatırım fonlarının geleceğine ilişkin resmi bir açıklama yayımladı.

Kurulun 17 Eylül 2026 tarihinde aldığı kararla A1 Capital, Atlas, Bulls, Hedef, Pardus, Pusula ve Tera Portföy Yönetimi şirketlerine ait fonlar işleme kapatılmıştı. Ardından, 30 Eylül 2026 tarihli ve 2026/67 sayılı Kurul Bülteni'nde, A1 Capital, Bulls ve Pardus Portföy'ün kurucusu olduğu fonların tasfiye sürecine öncelik verileceği duyurulmuştu.

TASFİYE SONRASI EŞ ZAMANLI AÇILIŞ

SPK'nın aktardığı bilgilere göre, öncelikli tasfiye süreçleri tamamlandıktan sonra, tasfiye kapsamında olmayan diğer kapalı fonlar tüm dağıtım kanallarında eş zamanlı olarak yeniden işleme açılabilecek. Fonların ne zaman alım satıma başlayacağı ise ilgili portföy yönetim şirketleri tarafından fonun likidite durumu, portföy yapısı, mevcut piyasa koşulları ve yatırımcı menfaatleri gözetilerek karara bağlanacak.

YATIRIMCILAR SÜRECİ NASIL TAKİP ETMELİ?

Yatırımcıların mağduriyet yaşamaması adına, sosyal medyadaki asılsız yönlendirmeler yerine yalnızca yetkili kurumların ve portföy şirketlerinin resmi duyurularını dikkate alması gerekiyor. Yeniden işleme açılma sürecinin resmiyete kavuşması için A1 Capital, Bulls ve Pardus Portföy Yönetimi şirketlerinin, gerekli başvuruları Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası AŞ'ye yapması ve bankanın da bu talepleri SPK onayına iletmesi zorunlu kılındı.