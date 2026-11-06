Sivas'ın Kangal ilçesinde faaliyet gösteren ve yıllık 1 milyon 908 bin 229 MWh elektrik üretim gücüne sahip olan Kangal Termik Santrali, kömür tedarikinin durması üzerine şalter indirdi. Tüketilen kömür ücretinin ödenememesi nedeniyle başlayan krizin ardından, tesiste çalışan yaklaşık bin işçi ücretli ve ücretsiz izne ayrılmak zorunda kaldı.

TORKU'nun iştiraki olan Konya Şeker tarafından işletilen tesisin durumuna ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) resmi bir açıklama gönderildi. Şirket tarafından yapılan bildirime göre, 2019 yılından bu yana dekapaj işlemlerini yürüten Köseoğlu Madencilik İnşaat San. ve Tic. A.Ş., birikmiş alacaklarını gerekçe göstererek 30 Ekim 2026 tarihi itibarıyla kömür sevkiyatını tamamen durdurdu.

SPK'YA RESMİ BİLDİRİM YAPILDI

SPK'ya iletilen yazıda, santralin alternatif bir kömür kaynağı bulunmadığı vurgulandı. Ayrıca, son dönemde yaşanan teknik arızaların giderilememesi ve buna bağlı üretim kayıplarının şirketin gelirlerinde ciddi bir düşüşe yol açtığı aktarıldı. Yönetim kurulu kararıyla, tesiste sadece teknik, idari ve mali işleri yürütecek asgari düzeyde personel bırakıldı. Diğer tüm çalışanların önce yıllık ücretli izinlerini kullanmaları, izni olmayanların ise doğrudan ücretsiz izne çıkarılmaları kararlaştırıldı.

TESİS DAHA ÖNCE DE ÜRETİMİ DURDURMUŞTU

1989 yılında üretime başlayan ve 8 Şubat 2013 tarihinde özelleştirilen santral, daha önce de çevre mevzuatına uyum sorunlarıyla gündeme gelmişti. 1 Ocak 2020 tarihinde baca filtrelerinin yetersizliği nedeniyle faaliyeti durdurulan tesis, gerekli filtreleme yatırımlarının yapılmasının ardından önce tek türbinde, 6 ay sonra ise tam kapasiteyle yeniden üretime geçmişti. Ancak son yıllarda artan maliyetler ve biriken borçlar, santrali yeniden ticari faaliyetlerini sürdüremez noktaya getirdi.