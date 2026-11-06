2027 emekli maaş zammı için bekleyiş sürerken Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, milyonlarca emekliyi ilgilendiren düzenlemeye ilişkin açıklama yaptı. Yılmaz, emekli aylıklarında enflasyon artışının üzerinde bir iyileştirme hedeflediklerini ve çalışmaların yıl sonuna kadar tamamlanmasının planlandığını bildirdi.

CEVDET YILMAZ'DAN EMEKLİ MAAŞLARI AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2027 yılı bütçesinde emeklilerin ekonomik koşullarının iyileştirilmesine öncelik verdiklerini belirtti. Emekli maaşlarına yönelik farklı seçeneklerin ilgili kurumlar tarafından değerlendirildiğini ifade eden Yılmaz, enflasyon kaynaklı artışın ötesinde bir düzenleme üzerinde çalışıldığını açıkladı.

Yılmaz, emeklilere yönelik çalışmalar hakkında yaptığı açıklamada, "Emekliler konusu çok önemli. Cumhurbaşkanımız da her fırsatta vurguluyor. Yıl sonuna kadar düzenleme yapacağız. Enflasyonun üzerinde bir artış yapacağız" ifadelerini kullandı.

2027 EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin beklediği 2027 Ocak zammında henüz kesin bir oran açıklanmadı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın açıklaması, mevcut enflasyon artışlarına ilave bir iyileştirme yapılmasının hedeflendiğini ortaya koydu.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 55. maddesine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları, ocak ve temmuz aylarında önceki altı aylık tüketici enflasyonu esas alınarak artırılıyor. Memur emeklilerinin zamları ise toplu sözleşme hükümleri ve oluşan enflasyon farkına göre hesaplanıyor.

Bu nedenle 2027 Ocak dönemindeki yasal artış oranlarının belirlenmesinde Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) kasım ve aralık aylarına ilişkin enflasyon verileri de etkili olacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 23 BİN 552 TL

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın 3 Kasım 2026 tarihinde yaptığı açıklamaya göre en düşük emekli aylığı, 2026 yılının ocak ayında 20 bin liraya, temmuz ayında ise 23 bin 552 liraya yükseltildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi kayıtlarında da temmuz döneminde yapılan yasal değişiklikle en düşük emekli aylığının 23 bin 552 liraya çıkarıldığı yer alıyor. Bu tutar, 2027 yılı için hazırlanacak yeni düzenlemenin değerlendirileceği mevcut taban aylık seviyesini oluşturuyor.

EMEKLİ DÜZENLEMESİ KİMLERİ KAPSAYACAK?

Cevdet Yılmaz'ın 2027 bütçesi görüşmeleri kapsamında yaptığı açıklamalara göre hazırlanan çalışma yalnızca en düşük emekli aylığını alan vatandaşlarla sınırlı değil. Düzenlemenin daha geniş bir emekli kitlesini kapsaması için alternatif modeller üzerinde çalışılıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da emekli maaşlarının iyileştirilmesine yönelik teknik değerlendirmelerin sürdüğünü ve refah payının hesaplamalarda ele alınacağını bildirdi.

Yeni düzenlemenin kapsamı, uygulanacak artış oranı ve emekli gruplarına göre yapılacak iyileştirmeler, ilgili kurumların çalışmalarının tamamlanmasının ardından netleşecek.

SEYYANEN ZAM VE REFAH PAYI GÜNDEMDE

2027 emekli maaşlarına ilişkin değerlendirmelerde refah payı ve seyyanen artış seçenekleri öne çıkıyor. Refah payı, enflasyona bağlı maaş artışının üzerine ilave zam yapılmasını ifade ederken seyyanen zam, belirlenen sabit bir tutarın aylıklara eklenmesi anlamına geliyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, enflasyona bağlı otomatik artışların dışında yapılacak iyileştirmelerin yasal düzenleme gerektirdiğini belirtti. Bu kapsamda hazırlanacak teklifin bütçe görüşmelerinin ardından TBMM gündemine taşınması bekleniyor.

2027 EMEKLİ ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Emekli maaşlarının enflasyona bağlı artış oranı, TÜİK'in 2026 Aralık ayı enflasyonunu açıklamasıyla kesinleşecek. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2026 yılının ikinci yarısına ilişkin altı aylık enflasyon farkı hesaplanabilecek.

Hükümetin üzerinde çalıştığı ilave iyileştirmenin ise yıl sonuna kadar şekillendirilmesi hedefleniyor. Düzenlemenin yasalaşması halinde 2027 Ocak döneminde uygulanacak emekli maaşları, yasal zam oranları ve kabul edilen ek artışlar doğrultusunda belirlenecek.