Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 24 Ağustos'ta başlayan kabuklu fındık alım sürecinde tespit edilen usulsüzlüklere karşı yaptırım kararı aldı. Kurum, tüccar ve manavların üreticilere ait Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgeleri üzerinden kuruma ürün satmaya çalıştığını bildirdi.

TMO verilerine göre, kampanya döneminin başından bugüne kadar 152 bin üreticiden toplam 190 bin ton fındık alımı gerçekleştirildi. Mevcut piyasa dinamikleri doğrultusunda en az 50 bin ton daha ürün alınması öngörülüyor. Ancak bu süreçte piyasadan topladıkları ürünleri üreticiymiş gibi kuruma satmaya çalışan aracılara karşı denetimler sıkılaştırıldı.

ÇKS BELGESİNİ KULLANDIRANLARA 2 YIL MEN

5488 sayılı Tarım Kanunu ve ÇKS Yönetmeliği uyarınca alımları yalnızca doğrudan üreticiden yapan TMO, belgelerini üçüncü şahıslara kullandıran çiftçileri uyardı. Bu usulsüzlüğe bilerek göz yuman, belgelerini kullandıran veya aracılık eden üreticilerden iki yıl boyunca hiçbir şekilde kabuklu fındık alımı yapılmayacağı duyuruldu.

HUKUKİ SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

TMO'nun uyarısına göre, kurumu yanıltarak haksız kazanç sağlamaya yönelik bu tür eylemler yalnızca idari bir kısıtlama ile sınırlı kalmıyor. Eylemlerin Türk Ceza Kanunu'nun 158'inci ve 204'üncü maddeleri kapsamında suç teşkil edebileceği aktarıldı. Somut delil elde edilmesi durumunda, sürece dahil olan tüccar, manav ve üreticiler hakkında doğrudan Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunulacak.

Üreticilerin herhangi bir hukuki mağduriyet yaşamaması adına belgelerini kesinlikle başkalarıyla paylaşmamaları istenirken, TMO'nun kabuklu fındık alımlarına ürün arzı devam ettiği sürece 31 Aralık 2026 tarihine kadar devam edeceği vurgulandı.