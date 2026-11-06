Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde Arif Sefa Özdemir tarafından pompalı tüfekle gerçekleştirilen silahlı saldırıda yaşamını yitiren 8 kişiden fen bilgisi öğretmeni Ayşe Sena Demir ve öğretmen Hilal Mete için cenaze törenleri düzenlendi. Sabah gazetesinin aktardığına göre, saldırının ardından öğretmenlerin cenazeleri memleketlerine gönderildi.

Saldırıda hayatını kaybeden Ayşe Sena Demir'in naaşı Antalya'ya getirildi. Muratpaşa Camisi'nde cuma namazı sonrasında düzenlenen törene Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya İl Müftüsü Aydın Yığman, il protokolü ve vatandaşlar katıldı. Demir'in doktor babası Ahmet Demir, emekli öğretmen annesi Hayrunisa Demir ve pilot kardeşi Cem Demir törende taziyeleri kabul etti. Kılınan cenaze namazının ardından Ayşe Sena Demir'in naaşı Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verildi. Annesi Hayrunisa Demir, kızının mesleğine tutkulu bir eğitimci olduğunu ve öğrencilerini geleceğe hazırlamak için sürekli deneyler tasarladığını ifade etti.

HİLAL ÖĞRETMEN AFYONKARAHİSAR'DA DEFNEDİLDİ

Aynı olayda yaşamını yitiren öğretmen Hilal Mete için ise Afyonkarahisar'da ayrı bir tören düzenlendi. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı cenaze törenine Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, yerel yöneticiler, eğitimciler ve öğrenciler katıldı. Gazlıgöl İmam Hatip Ortaokulu'nda öğretmenlik yapan eşi Şahin Mete, Türk bayrağına sarılı tabutun başında taziyeleri kabul etti.

SALDIRI NASIL GERÇEKLEŞMİŞTİ?

Öğretmenler, okul çıkışında meslektaşlarıyla birlikte şehir merkezindeki evlerine gitmek üzere otomobile bindikleri sırada silahlı saldırının hedefi oldu. İhsaniye ilçesinde toplam 8 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan pompalı tüfekli saldırının ardından, fail Arif Sefa Özdemir'e yönelik başlatılan adli süreç devam ediyor. Yaşanan kayıplar, görev yaptıkları kurumlarda ve eğitim camiasında geniş yankı buldu.