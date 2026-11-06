Tekirdağ Asliye Ticaret Mahkemesi, 2008 yılında kurulan ve tekstil sektörüne yönelik üretim yapan SER Mekatronik hakkında iflas kararı verdi. Sözcü Gazetesi'nin aktardığına göre, şirketin kesin mühletin uzatılması ve konkordato talepleri mahkeme heyeti tarafından reddedildi.

Şirketin mali darboğaz nedeniyle 2025 yılında başlattığı konkordato süreci olumsuz sonuçlandı. Eylül 2025'te geçici mühlet alan ve ardından 23 Kasım 2025'ten itibaren bir yıllık kesin mühlet tanınan şirket için, komiser heyetinin 12 Ekim tarihli raporu belirleyici oldu. Duruşma tarihi öne çekilerek 20 Ekim'de yapılan değerlendirmede iflasa hükmedildi.

İKİ İSİM İÇİN İFLAS HÜKMÜ KURULMADI

Mahkeme kararında, Hakan Çakar ve Necati Arslan'ın konkordato talepleri de reddedildi. Ancak bu kişilerin iflasa tabi olmayan gerçek kişiler statüsünde bulunması sebebiyle haklarında ayrıca bir iflas kararı alınmasına gerek görülmedi. Karara karşı iki hafta içinde Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinaf yolu açık bırakıldı.

YENİ FABRİKA YATIRIMINDAN İFLASA GİDEN SÜREÇ

Ekonomim ve E-Textile Magazine verilerine göre, SER Mekatronik'in iflası sektördeki ekonomik belirsizliklerin çarpıcı bir örneği olarak kayıtlara geçti. Şirket, Ağustos 2024'te Çorlu Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi'nde 14 bin 500 metrekarelik yeni bir üretim tesisinin temelini atmış ve 2025'te kapasite artırımına gitmeyi hedeflemişti. Genel Müdür Uğur Küçükzeyrek'in Ocak 2025'te ekonomik durağanlığa dikkat çekmesinden kısa süre sonra başlayan mali kriz, küresel çapta faaliyet gösteren firmayı iki yıl içinde iflasa sürükledi.

Çorlu'da kurulan ve şardon, kumaş tıraşlama, fırçalama ile ram makineleri gibi çeşitli tekstil terbiye sistemleri üreten şirket, geniş bir ihracat ağına sahipti. Asya'da Bangladeş ve Hindistan'dan, Amerika'da ABD ve Brezilya'ya, Avrupa'da Polonya'dan Afrika'da Mısır'a kadar uzanan pazarlara makine tedarik eden firmanın faaliyetleri, alınan mahkeme kararıyla sona ermiş oldu.