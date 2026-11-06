İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarındaki işlemlere yönelik yürütülen fon soruşturması kapsamında yargı süreci derinleşiyor. Gazeteci Alican Uludağ'ın aktardığı bilgilere göre, aralarında eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın da bulunduğu siyaset, bürokrasi ve finans dünyasından 12 üst düzey isim tutuklandı.

Savcılık sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilere yöneltilen temel iddialar netleşti. Tutuklama kararlarının, "Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlamalarına dayandığı bildirildi.

TUTUKLANAN ÜST DÜZEY İSİMLER

Soruşturma dosyasına giren tutuklu isimler arasında kamuoyunun yakından tanıdığı pek çok bürokrat yer alıyor. Eski bakan Kaya'nın yanı sıra, eski Başbakan Başdanışmanı Ertan Aydın, eski Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu ile eski Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun tutuklananlar listesinde bulunuyor.

Finans ve akademi dünyasından da kritik isimler soruşturmaya dahil edildi. Eski Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcısı Erkan Kilimci, eski Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak, eski SPK Daire Başkanı Erman Çete, akademisyen Kerem Alkin ve Emre Alkin gibi isimler hakkındaki tutuklama kararları da infaz edildi. Listede ayrıca Abdulkadir Özkan, Gürol Sami Özer ve Eren Yeşilyurt gibi eski üst düzey kamu görevlileri de yer aldı.

SERMAYE PİYASASI DENETİMLERİ

Ekonomi kulislerinde yakından takip edilen fon piyasalarındaki usulsüzlük iddiaları, bu geniş çaplı operasyonla adli bir boyuta taşınmış oldu. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) mevzuatına aykırı işlemlerin ve piyasa manipülasyonu iddialarının mercek altına alındığı bu tür soruşturmalar, finansal sistemin şeffaflığı açısından büyük önem taşıyor.