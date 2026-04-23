ALANYA Hataylılar Beraberlik ve Dayanışma Derneği öncülüğünde hayata geçirilen “Alanya – Hatay Vefa Turizmi Programı”, 1 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek. Program kapsamında Alanya’dan Hatay’a yapılacak ziyaretle, deprem sonrası toparlanma sürecindeki esnafa destek verilmesi ve iki şehir arasındaki dayanışmanın güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Dernek yetkilileri, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri ve kanaat önderlerine yapılan ziyaretlerde programın temel amacının “Hatay’ı unutmamak ve dayanışmayı büyütmek” olduğu vurgularken, bu organizasyonun yalnızca bir gezi değil vefa, kardeşlik ve toplumsal dayanışmanın güçlü bir göstergesi olduğunu ifade ettiler.

YOĞUN KATILIM

Programa Alanya’dan önemli isimlerin katılması bekleniyor. Önceki dönem Dışişleri Bakanı ve Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk ve Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz programda yer alacak isimler arasında bulunuyor. Ayrıca çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi, siyasi parti yöneticisi ve basın mensubu da heyete eşlik edecek.

Hatay’da ise karşılama programında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Hatay Valisi Mustafa Masatlı ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk başta olmak üzere yerel yöneticiler, STK temsilcileri ve basın mensupları hazır bulunacak.

EKONOMİK DESTEK VE GÖNÜL KÖPRÜSÜ

Program kapsamında Hatay çarşısında alışveriş yapılarak esnafa doğrudan ekonomik katkı sağlanması hedefleniyor. Bunun yanı sıra, Alanya ile Hatay arasında kurulan gönül bağının güçlendirilmesi ve deprem sürecinde yapılan yardımların unutulmadığının gösterilmesi amaçlanıyor. Yetkililer, bu organizasyonun Türkiye genelinde benzer dayanışma hareketlerine örnek olmasını beklediklerini belirtirken, İstanbul ve Çanakkale başta olmak üzere farklı şehirlerde de benzer programların planlandığı bilgisi paylaşıldı.

Programa katılmak isteyen vatandaşlar, detaylı bilgi ve rezervasyon için 0507 437 31 31 üzerinden iletişime geçebilecek.

Muhabir: Gülser YİĞİT