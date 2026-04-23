Diyarbakır’da 19 yaşındaki hamile Helin Eren’i öldüren sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet istendi. İddianamedeki detaylar olayın planlı şekilde gerçekleştiğini ortaya koydu.

Diyarbakır’da 3 aylık hamile Helin Eren (19), birlikte yaşadığı Siyabent Şeker (20) tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Olayla ilgili hazırlanan iddianame kabul edilirken, sanık hakkında “kadına karşı kasten öldürme” ve “ruhsatsız silah” suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

“ÇİÇEK ALACAĞIM” DİYE ÇAĞIRDI

Olay, 24 Temmuz 2025 gecesi Diyarbakır’ın Sur ilçesinde meydana geldi. İddianameye göre Siyabent Şeker, hamile olan Helin Eren’i “Gel yemek ısmarlayayım, sana çiçek alacağım” diyerek buluşmaya çağırdı. Genç kadın, kuzeniyle birlikte saat 21.30 sıralarında Ali Emiri Caddesi’ne geldi.

Şüpheli, bir süre takip ettikten sonra "Ben geldim" diyerek yanlarına yaklaştı ve hiçbir tartışma yaşanmadan yakın mesafeden 5 el ateş etti. Ağır yaralanan Helin Eren, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

1 AY ÖNCE AYRILMIŞLAR

İddianamede, çiftin imam nikahıyla birlikte yaşadığı ve olaydan yaklaşık bir ay önce ayrıldıkları bilgisi yer aldı. Ayrılığa rağmen telefon ve mesaj yoluyla iletişimlerinin sürdüğü belirtildi.

Olay günü buluşmanın herhangi bir tartışma olmadan gerçekleştiği, saldırının aniden gerçekleştiği vurgulandı.

“HELİN KESİNLİKLE KÜFRETMEDİ”

Olayın görgü tanığı olan kuzeni Z.M., ifadesinde şunları söyledi:

“Helin kesinlikle küfretmedi. Olay anında hiçbir tartışma yoktu. Siyabent bir anda silah çıkarıp önce ayaklarına sıktı, sonra yerdeyken ateş etmeye devam etti.”

SANIK: “HAKARET ETTİĞİ İÇİN ATEŞ ETTİM”

Şüpheli Siyabent Şeker ise ifadesinde, Helin’in kendisine hakaret ettiğini öne sürerek ateş ettiğini söyledi. Ancak savcılık, olayın planlı şekilde gerçekleştiği kanaatine vardı ve haksız tahrik indirimi uygulanmaması gerektiğini belirtti.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEBİ

Savcılık, sanığın “kadına karşı kasten öldürme” suçunu işlediğini belirterek ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. Ayrıca ruhsatsız silah bulundurma suçundan da cezalandırılması istendi.

Aile avukatı Onur Değer, hazırlanan iddianamenin benzer davalar için emsal niteliğinde olduğunu belirtti.

AYNI ÇEVREDEN BAŞKA CİNAYET DE ÇIKTI

Soruşturma kapsamında dikkat çeken bir diğer detay ise sanığın, kısa süre önce başka bir kadın cinayetiyle tutuklanan kişiyle yakın arkadaş olduğunun ortaya çıkması oldu.

GÜNLÜK HAYATA YANSIYAN TABLO

Bu olay, özellikle genç yaşta kadınlara yönelik şiddetin boyutunu bir kez daha gündeme taşıdı. “Eski partner tarafından işlenen kadın cinayetleri Türkiye’de neden artıyor?” sorusu yeniden tartışılırken, hukukçular caydırıcı cezaların önemine dikkat çekiyor.

Benzer olaylar, özellikle genç kadınların güvenlik endişesini artırıyor. Aileler ise bu tür vakalarda daha hızlı ve etkili yargı süreçleri talep ediyor.