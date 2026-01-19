Dünya gündemi İspanya'dan gelen demiryolu faciasıyla sarsıldı. Ulaşım güvenliği konusunun Alanya dahil tüm dünyada dikkatle takip edildiği bir dönemde, İspanya'nın güneyindeki Endülüs bölgesinden kara haber geldi. Kurtuba (Cordoba) kenti yakınlarındaki Adamuz beldesinde meydana gelen ve iki ayrı yüksek hızlı treni etkileyen kazada, ilk belirlemelere göre 21 kişi hayatını kaybetti. Bölgedeki kaos ortamı sürerken, yetkililer ölü sayısının artmasından endişe ediyor.

FACİANIN GELİŞİMİ VE ZİNCİRLEME ETKİ

Edinilen bilgilere göre olay, Malaga-Madrid seferini yapan yüksek hızlı trenin üç vagonunun aniden raydan çıkmasıyla başladı. Felaket zinciri, tam o sırada karşı hattan Huelva istikametine giden bir başka trenin, raylara savrulan vagonlarla karşılaşmasıyla büyüdü. İkinci trenin makinisti engelden kaçmak için ani manevra yapmak zorunda kalsa da çarpışma ve devrilme kaçınılmaz oldu. Soruşturmayı yürüten kaynaklar, ilk trende 317, diğerinde ise 100 yolcunun ölümle burun buruna geldiğini doğruladı.

BÖLGEDE OLAĞANÜSTÜ HAL VE SEFERBERLİK

Kazanın hemen ardından bölge adeta savaş alanına döndü. Olay yerine çok sayıda acil durum ekibi sevk edilirken, Adamuz'da bir sahra hastanesi kuruldu. Yaralıların tahliyesi ve ilk müdahaleleri için bölgeye beş mobil yoğun bakım ünitesi, lojistik destek araçları ve askeri acil yardım birliğinden 37 uzman personel gönderildi. Enkazın çevresinde yaşayan vatandaşların da battaniye ve yiyecek taşıyarak kurtarma çalışmalarına destek verdiği, dışarıda kalan yolcuların nakli için yoğun çaba harcandığı bildirildi.

DEVLET ZİRVESİNDE KIRMIZI ALARM

Facia sonrası İspanya hükümeti alarma geçti. Başbakan Pedro Sanchez, yaşanan trajedi nedeniyle yarınki tüm resmi programını iptal ettiğini duyurdu. Sosyal medya üzerinden bir açıklama yapan Sanchez, "Adamuz'da raydan çıkan iki yüksek hızlı trenin karıştığı kazayı yakından takip ediyoruz. Devletin tüm imkanları yolculara yardım etmek için seferber edildi" ifadelerini kullandı. Madrid'den Malaga'ya giden hattaki kazanın asıl çıkış nedeni henüz belirlenemezken, olayla ilgili çok yönlü ve geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.