Esnaf ve vatandaş isyanda, siyasilerden "bu hizmet değil ceza" çıkışı geldi.

Alanya Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve şehir içi trafiği rahatlatması beklenen HGS Park sistemi, çözüme değil krize dönüştü. Özellikle turizm sezonunun hemen öncesinde uygulamaya konulan sistem, astronomik fiyat politikası ve esnek olmayan saat dilimleri nedeniyle eleştiri oklarının hedefi oldu. Vatandaşlar ve bölge esnafı, yeni tarifenin sürdürülebilir olmadığını savunarak duruma sert tepki gösterdi.

YÜZDE 900’LÜK ARTIŞ ŞOKU

Yeni sistemle birlikte otopark ücretlerinde yaşanan devasa artış siyasetin de gündemine oturdu. AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı, yapılan düzenlemeyi "ölçüsüz ve vicdansız bir yükleme" olarak nitelendirdi. Kısa süre önce 10 TL olan ücretlerin 100 TL’ye çıkarılmasının yüzde 900’lük bir artış anlamına geldiğini belirten Tavlı, "Hizmet kalitesi mi arttı, otoparklar mı güvenli hale geldi? Hayır. Bu artışın makul bir açıklaması yok" diyerek belediyeyi şeffaf olmaya davet etti.

15 DAKİKA İLE 12 SAAT AYNI FİYAT

Tartışmaların odağında ise fiyatlandırma mantığı yer alıyor. 15 dakikayı geçen her parklanma için 12 saate kadar tek fiyat (100 TL) uygulanması, "ceza gibi tarife" yorumlarına neden oldu. Zafer Partisi Alanya İlçe Başkanı Alper Arıkan, bu uygulamanın sosyal belediyecilikle bağdaşmadığını vurguladı. Vatandaşın kısa süreli işlerini halletmek için bile astronomik rakamlar ödemek zorunda bırakıldığını belirten Arıkan, "Belediye bütçesi vatandaşın sırtından finanse edilemez, kademeli tarife şart" ifadelerini kullandı.

ESNAF VE TURİZMCİ ZOR DURUMDA

Sistemin en büyük mağdurları arasında ise gün boyu sevkiyat yapan esnaf ve turizm taşımacıları bulunuyor. Saadet Partisi Alanya İlçe Başkanı Hüseyin Sarıca, ticari araçlar ve turizm taşımacılığı yapanlar için belirlenen 200 TL ile 600 TL arasındaki ücretlerin kabul edilemez olduğunu savundu. Mevcut ekonomik koşullarda esnafın bu yükü kaldıramayacağını belirten Sarıca, "Ben yaptım oldu mantığıyla hareket edilmemeli. İlk 15-30 dakikanın ücretsiz olduğu, saati ve süresi belli kademeli bir sisteme acilen geçilmeli" diyerek uygulamanın revize edilmesi çağrısında bulundu.