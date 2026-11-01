Alanya'da tatil yapan Çekya vatandaşı Leona Musilova, serinlemek amacıyla girdiği denizde boğularak yaşamını yitirdi. Olay, dün saat 18.00 sularında meydana geldi.

Eşinin bir süre sonra sudan çıkmadığını ve dalgalar arasında gözden kaybolduğunu fark eden koca, durumu hızla yetkililere bildirdi. İhbarın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi koordinesinde bölgeye acilen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri yönlendirildi.

ARAMA ÇALIŞMALARI VE MÜDAHALE

Deniz araçlarıyla bölgede geniş çaplı bir tarama faaliyeti başlatan ekipler, yapılan çalışmalar sonucunda Musilova'nın cansız bedenine ulaştı. Kıyıya çıkarılan kadının cenazesi, olay yerindeki ilk incelemelerin tamamlanmasının ardından otopsi ve resmi işlemler için morga sevk edildi.

HIZLI İHBAR SÜRECİ

Yetkili makamların aktardığına göre, suda kaybolma vakalarında durumun anında 112'ye bildirilmesi arama kurtarma birimlerinin bölgeye hızla intikal etmesini sağladı. Sahil Güvenlik ekiplerinin olayla ilgili başlattığı tahkikat süreci devam ediyor.