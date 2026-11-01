MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye'de 19 yeni il ve 78 yeni ilçe kurulmasını öngören projeyi 1 Kasım 2026'da kamuoyuyla paylaştı. Açıklamanın ardından Antalya'nın iki büyük ilçesi Alanya ve Manavgat'ın il olma ihtimali yeniden tartışılmaya başlandı.

BAHÇELİ'DEN 100 İL VE 1000 İLÇE HEDEFİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkgün gazetesine yaptığı açıklamada Türkiye'nin mevcut idari yapısının nüfus artışı, şehirleşme ve ekonomik gelişmeler doğrultusunda yeniden değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Anadolu Ajansının 1 Kasım 2026 tarihli haberine göre Bahçeli, MHP tarafından hazırlanan çalışmada 19 yeni il ve 78 yeni ilçe kurulmasının öngörüldüğünü açıkladı. Projenin hayata geçirilmesi durumunda Türkiye'nin mevcut 81 il ve 922 ilçeden oluşan idari yapısının 100 il ve 1000 ilçeye ulaşması hedefleniyor.

Bahçeli, yeni illerin belirlenmesinde nüfus büyüklüğü, ekonomik gelişme potansiyeli, coğrafi konum, stratejik önem ve kamu hizmetlerine erişim koşullarının dikkate alınacağını ifade etti.

ALANYA VE MANAVGAT İL OLACAK MI?

Bahçeli'nin açıklaması, Antalya'da uzun süredir il olma ihtimali tartışılan Alanya ve Manavgat'ı yeniden gündeme getirdi. Her iki ilçenin turizm faaliyetleri, ekonomik yapısı ve nüfus büyüklüğü, olası idari düzenleme açısından değerlendirilmesi gereken unsurlar arasında bulunuyor.

İL OLACAK İLÇELER NASIL BELİRLENECEK?

Bahçeli'nin açıklamasındaki en önemli ayrıntılardan biri, yeni illerin belirlenmesinde yalnızca nüfusun esas alınmayacak olması. İlgili kamu kurumlarının yapacağı değerlendirmelerde ekonomik gelişmişlik, ulaşım ve coğrafi koşullar ile kamu hizmetlerine erişim gibi farklı kriterlerin birlikte ele alınması öngörülüyor.

MHP lideri, il statüsüne çıkarılacak ilçelerin ilgili devlet kurumlarının değerlendirmeleri sonucunda oluşacak mutabakat doğrultusunda Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından belirleneceğini açıkladı.

Bu açıklama, nüfusu yüksek bir ilçenin kendiliğinden il statüsü kazanmayacağını ortaya koyuyor. Alanya ve Manavgat açısından da nihai belirleyici unsur, hazırlanacak yasal düzenleme ve TBMM'nin vereceği karar olacak.

ALANYA İL OLURSA NELER DEĞİŞECEK?

Alanya'nın il statüsüne kavuşması halinde mevcut kaymakamlık merkezli mülki idare yapısının yeniden düzenlenmesi gerekecek. Yeni ilin yönetimi için valilik teşkilatı oluşturulması ve ilgili kamu kurumlarının il düzeyindeki yapılanmasının belirlenmesi gündeme gelecek.

YENİ İLLER İÇİN MECLİS KARARI GEREKİYOR

Türkiye'de yeni il kurulması yalnızca siyasi açıklamayla gerçekleşmiyor. 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 2. maddesine göre il kurulması ve kaldırılması kanunla düzenleniyor. Dolayısıyla MHP'nin önerisinin uygulanabilmesi için yasama sürecinin tamamlanması gerekiyor.

Bahçeli, objektif kriterlere göre belirlenecek ilçeler ve yeni ilçe olabilecek yerleşim yerleri hakkında ilerleyen dönemde kanun teklifinin gündeme getirilebileceğini belirtti.

1 Kasım 2026 itibarıyla açıklanan proje için kesinleşmiş bir yasalaşma takvimi bulunmuyor. Bu nedenle yeni illerin ne zaman kurulacağına ilişkin resmi bir tarih de açıklanmış değil.

TÜRKİYE'DE EN SON HANGİ İL KURULDU?

Türkiye'de il statüsü kazanan son yerleşim yeri Düzce oldu. Düzce, 1999 yılında Bolu'dan ayrılarak Türkiye'nin 81'inci ili haline geldi.

Bahçeli'nin önerdiği 19 yeni ilin kurulması durumunda Türkiye'nin il sayısı 100'e ulaşacak. Bu değişiklik, Düzce'nin il olmasından bu yana ülkenin mülki idare haritasında gerçekleştirilecek en kapsamlı düzenlemelerden biri olacak.

ALANYA İÇİN SÜREÇTE NE BEKLENİYOR?

Alanya'nın il olma ihtimalinin somutlaşması için öncelikle MHP'nin hazırladığı projede hangi ilçelere yer verildiğinin açıklanması gerekiyor. Ardından ilgili kurumların değerlendirmeleri, olası kanun teklifi ve TBMM'deki yasama süreci belirleyici olacak.

Şu aşamada kesinleşen gelişme, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 19 yeni il ve 78 yeni ilçe kurulması önerisini kamuoyuna açıklaması. Alanya ve Manavgat'ın bu kapsamda il statüsü kazanıp kazanmayacağı ise henüz netleşmedi.