İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, son günlerde bazı basın yayın organlarında gündeme getirilen Devlet Hava Meydanları İşletmesine (DHMİ) yönelik borç iddialarına ilişkin resmi bir açıklama yayımladı. Kurum, söz konusu söylentilerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

KİRA BEDELİ VE ÖDEME TAKVİMİ

İGA yetkilileri tarafından aktarılan bilgilere göre, havalimanının KDV dahil 1,1 milyar avro olan yıllık kira bedeli, düzenli olarak bir sonraki yılın ocak ayı sonunda ödeniyor. Gündeme taşınan 53,7 milyar liralık tutarın ise aslında 2025 yılı için tahakkuk eden ve 2026 yılının ocak ayında ödenmesi planlanan kira bedelinin Türk lirası karşılığı olduğu vurgulandı.

FATURA VE ERKEN ÖDEME DETAYI

Yapılan yazılı açıklamada, 2025 yılına ait 31 Ocak 2026 vadeli kira için faturanın 7 Ocak 2026 tarihinde kesildiği aktarıldı. İGA İstanbul Havalimanı'nın bu ödemeyi 2026 yılı başında, vadesinden 1 hafta erken gerçekleştirdiği belirtilerek, kuruma ait 1 TL dahi borç bulunmadığı ifade edildi.

TURİZM VE HAVACILIK SEKTÖRÜNÜN İLGİSİ

Türkiye'nin en büyük transit merkezi konumundaki İstanbul Havalimanı'nın finansal ve operasyonel istikrarı, Alanya gibi uluslararası turizm destinasyonları tarafından da yakından takip ediliyor. Yabancı ziyaretçilerin ana aktarma noktalarından biri olan tesisin mali yapısına dair şeffaflık adımları, yerel turizm ve ekonomi çevrelerinde kamuoyu ilgisi uyandırıyor.