Sağlık Bakanlığı, uluslararası bir seyahat gemisinde hantavirüs tespit edilmesinin ardından gemide bulunan 3 Türk vatandaşının ambulans uçakla Türkiye'ye getirildiğini duyurdu.

Daha önce aynı gemiden tahliye edilen 2 kişiyle birlikte yurda getirilenlerin toplam sayısı 5'e ulaştı. Bakanlık açıklamasına göre, ülkeye giriş yapan tüm yolcuların yakın takip ve izolasyon süreçleri derhal başlatıldı.

TEST SONUÇLARI NEGATİF

Yetkililer, getirilen kişilerden gerekli tıbbi numunelerin alındığını ve ilk test sonuçlarının negatif çıktığını bildirdi. Şu ana kadar herhangi bir hastalık belirtisi veya klinik semptom göstermeyen 5 vatandaşın, tıbbi olarak önerilen süre boyunca karantina altında tutulacağı aktarıldı. Sağlık ekipleri, yolcuların klinik durumlarını düzenli olarak değerlendirmeye devam ediyor.

LİMAN KENTLERİ İÇİN PROTOKOLÜN ÖNEMİ

Alanya gibi her yıl çok sayıda uluslararası kruvaziyer gemisine ev sahipliği yapan liman kentleri için bu tür yurt dışı kaynaklı sağlık vakaları muhtemel etki alanları içinde yer alıyor. Deniz yoluyla taşınabilecek enfeksiyonlara karşı uygulanan sıkı karantina ve tahliye protokolleri, yerel turizm sağlığı ve kamu güvenliği açısından yakından takip ediliyor. Bakanlığın uyguladığı izolasyon tedbirleri, bulaşıcı hastalıkların ülke geneline yayılmadan kontrol altına alınmasını sağlıyor.