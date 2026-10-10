Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan eylül ayı nakit dengesi verileri, bütçedeki faiz yükünün ulaştığı boyutu ortaya koydu. Eylülde harcamalar 1 trilyon 798 milyar lira seviyesine çıkarken, yalnızca bir aylık faiz ödemesi 273 milyar 868 milyon lira olarak kaydedildi.

Ocak-eylül dönemini kapsayan 9 aylık süreçte Hazine'nin toplam gelirleri 12 trilyon 340 milyar lira, giderleri ise 14 trilyon 216 milyar lira oldu. Bu dönemde faiz dışı denge 312 milyar lira fazla vermesine rağmen, 2 trilyon 188 milyar lirayı bulan faiz ödemeleri nedeniyle toplam nakit açığı 1 trilyon 871 milyar liraya tırmandı.

BORÇLANMA İHTİYACI ARTTI

Artan nakit açığı, borçlanma rakamlarına da yansıdı. Eylülde 63,7 milyar liralık borç servisine karşılık 366,6 milyar lira yeni borçlanmaya gidildi ve net borçlanma 302 milyar lirayı aştı. Yılın ilk 9 ayında ise toplam 3,1 trilyon liralık borç ödemesi yapılırken, 4,7 trilyon liralık yeni borçlanma gerçekleştirildi. Böylece 9 aylık net borçlanma tutarı 1 trilyon 582 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

EKİM AYINDA ÖDEME TAKVİMİ YOĞUN

Hazine'nin projeksiyonlarına göre, ekim ayında borç ödeme takvimi daha da ağırlaşacak. Yılın son çeyreğine girilirken, ekim ayında 178,7 milyar lirası dış, 436,6 milyar lirası iç borç olmak üzere toplam 615,3 milyar liralık ödeme planlanıyor. Kasım ve aralık aylarındaki toplam 312 milyar liralık borç servisi beklentisiyle kıyaslandığında, ekim ayının bütçe yönetimi açısından en yoğun dönemlerden biri olacağı dikkat çekiyor. Bu açığı yönetmek için ekim ayında 414,8 milyar liralık yeni borçlanma yapılması ve 200,5 milyar liralık borçlanma dışı kaynak kullanılması öngörülüyor.