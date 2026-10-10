Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında inşa edilecek doğalgaz boru hattı projesinde sismik araştırma süreci tamamlanma aşamasına geldi. Ekim ayı başında iki destek gemisiyle Mersin Anamur'dan yola çıkan Oruç Reis sismik araştırma gemisi, hattın geçeceği güzergahta deniz tabanının üç boyutlu haritalandırmasını yaparak Girne açıklarına ulaştı.

Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar'ın daha önce duyurduğu teknik verilere göre, proje 4 kilometresi karadan ve 97 kilometresi deniz altından olmak üzere toplam 101 kilometrelik bir hattan oluşacak. Çift hatlı olarak tasarlanan sistem, bir yandan KKTC'nin enerji ihtiyacını karşılarken, diğer yandan bölgede gelecekte keşfedilecek doğalgaz kaynaklarının Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınmasını sağlayacak. Boru üretiminin önümüzdeki yıl başlaması ve projenin 2028 yılında tamamlanarak doğalgazın KKTC'ye ulaşması öngörülüyor.

YUNANİSTAN'IN NAVTEX HAZIRLIĞI VE ANTALYA AÇIKLARI

Türkiye'nin bu stratejik adımı sürerken, Yunanistan ise Girit, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve İsrail arasında planladığı elektrik kablosu projesi için 20 Ekim'de Navtex (seyrüsefer bildirimi) ilan etmeye hazırlanıyor. Atina cephesinde, söz konusu projenin Antalya açıklarındaki Türk kıta sahasından geçiş süreci temel endişe kaynağı olmaya devam ediyor. Yunanistan yönetimi, Türkiye ile KKTC arasındaki anlaşmayı kendi projelerine yönelik bir misilleme olarak değerlendirirken; Ankara bu yatırımı tamamen bağımsız ve stratejik bir hamle olarak nitelendiriyor.

İSRAİL RUM BORSASINI SATIN ALMAYA HAZIRLANIYOR

Doğu Akdeniz'deki ekonomik hareketlilik sadece enerji projeleriyle sınırlı kalmıyor. Son 5 yıl içinde 25 binden fazla Yahudi nüfusun yerleştiği Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde, özelleştirme kapsamına alınan Rum borsasının İsrail'in Tel Aviv Borsası (BURSA) tarafından satın alınması bekleniyor. Hindistan ve Yunanistan'ın da teklif vereceği ihaleyi İsrail cephesinin kazanmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Rum Borsası Başkanı Marinos Christodoulides, kendi borsalarının 20-40 milyon Euro hacminde küçük bir borsa olduğunu, İsrail borsasının ise 3.5 milyar Euro büyüklüğe ulaştığını belirterek, olası bir satışın ardından bölgeye büyük oranda dış yatırım akışı beklediklerini aktardı.

DOĞU AKDENİZ'DEKİ ENERJİ REKABETİ NE ANLAMA GELİYOR?

Doğu Akdeniz havzasındaki bu eşzamanlı gelişmeler, bölgedeki enerji ve finans koridorlarının yeniden şekillendiğini gösteriyor. Türkiye'nin kendi kıta sahanlığını aktif olarak kullanarak KKTC'yi bir enerji transfer merkezine dönüştürme stratejisi, Yunanistan ve İsrail eksenli alternatif projelere karşı sahada somut bir denge kurma hamlesi olarak öne çıkıyor.