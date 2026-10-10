AJet, hava trafiğinin en yoğun olduğu yaz aylarında gerçekleştirdiği operasyonların sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Şirket yetkilisi Sarp tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamaya göre, haziran ve eylül aylarını kapsayan dönemde yaklaşık 11 milyon yolcuya hizmet verildi.

Havacılık sektöründe seyahat hareketliliğinin zirve yaptığı bu süreçte, operasyonel performansta da belirgin bir artış kaydedildi. Özellikle İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı merkezli uçuşlardaki başarı oranlarına dikkat çekildi.

ZAMANINDA KALKIŞ ORANI YÜZDE 91

Yapılan değerlendirmede, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki zamanında kalkış performansının yüzde 91 seviyesine ulaştığı bildirildi. Sarp, bu yüksek oranın yaz aylarındaki yoğun hava trafiğine rağmen elde edilen önemli bir operasyonel başarı olduğunu vurguladı.

YENİ YAPILANMA SÜRECİ VE HEDEFLER

Türk Hava Yolları'nın alt markası konumundan çıkarak kendi bağımsız operasyonel yapısına kavuşan AJet, bu statüyle ilk yoğun yaz sezonunu geride bıraktı. Şirketin paylaştığı 11 milyonluk yolcu verisi ve yüksek zamanında kalkış oranları, yeni dönemdeki kapasite yönetiminin ve pazar hedeflerinin bir göstergesi olarak öne çıkıyor.