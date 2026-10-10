Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan "İstatistiklerle Aile 2025" bültenine göre, Türkiye genelinde aile yapısı ve barınma tercihleri belirgin bir dönüşüm geçiriyor. Veriler, ortalama hane halkı büyüklüğünün 2008 yılındaki 4 kişi seviyesinden 2025 itibarıyla 3,08 kişiye gerilediğini ortaya koydu. Aynı dönemde yalnız yaşayanların sayısındaki artışla birlikte, tek kişilik hanelerin oranı yüzde 13,9'dan yüzde 20,5'e yükseldi. Toplam hane sayısının 26 milyon 977 bin 795'e ulaştığı bu tablo, inşaat sektörünü yeni yaşam tarzlarına uygun projeler geliştirmeye yöneltiyor.

MİMARİ TERCİHLERDE NELER DEĞİŞİYOR?

Giderek küçülen hane yapıları, konut projelerindeki standart tasarımların yerini karma modellere bırakmasına neden oluyor. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Emre Gökdemir İnşaat Kurucusu Emre Gökdemir, tek kişilik hanelerin toplamın beşte birini aşmasının kompakt ve akıllı dairelere yönelik talebi artırdığını bildirdi. Çekirdek ailelerin geniş ve fonksiyonel planlardan vazgeçmediğini aktaran Gökdemir, tek tip üretim yerine farklı yaşam biçimlerini aynı projede buluşturan tasarımların öne çıktığını vurguladı. Bu dönüşümle birlikte, küçük metrekareli evlerde yaşayanlar için ortak sosyal alanların önemi de artış gösteriyor.

NÜFUS ARTIŞI VE KÜÇÜLEN HANELER SEKTÖRÜ NASIL ETKİLEYECEK?

TÜİK'in "Nüfus Projeksiyonları, 2023-2100" çalışmasındaki ana senaryoya göre, Türkiye nüfusunun 2030 yılında 88 milyon 188 bine, 2050 yılında ise 93 milyon 774 bine ulaşması öngörülüyor. Nüfus artarken hane başına düşen kişi sayısının azalması, matematiksel olarak çok daha fazla bağımsız konut birimine ihtiyaç duyulacağı anlamına geliyor. İstatistiksel bağlamda bu iki verinin kesişimi, konut talebinin dönemsel bir dalgalanmadan ziyade uzun vadeli ve yapısal bir büyüme trendine girdiğini gösteriyor. Sektör temsilcileri, bu yoğun talebin plansız yapılaşma yerine nitelikli ve çeşitli ihtiyaçlara yanıt verebilen projelerle karşılanması gerektiğine dikkat çekiyor.

Sektördeki bu değişime Ankara İncek'teki yeni projeleriyle yanıt verdiklerini belirten Gökdemir, Turgut Özal Bulvarı üzerinde hayata geçirdikleri Gökdemir İmza projesinin detaylarını paylaştı. Gökdemir'in aktardığına göre, 6 blok ve 32 kattan oluşan projede toplam 1.800 konut yer alıyor. Net 45 metrekarelik 1+1 dairelerden yaklaşık 94 metrekarelik 3+1 dairelere kadar farklı seçeneklerin sunulduğu kompleks, bünyesindeki alışveriş merkezi ve ofis alanlarıyla sakinlerinin günlük ihtiyaçlarını kendi içinde karşılamayı hedefliyor.