ABD borsalarında yapay zeka destekli yatırım modellerinin belirlediği bazı hisseler, yüzde 100'ü aşan getirileriyle öne çıktı. Investing.com tarafından 9 Ekim 2026'da yayımlanan verilere göre, enerji ve teknoloji şirketlerinin öncülük ettiği yükseliş, restoran ve tüketim sektörlerine de yayıldı. Özellikle Everforth, Delek US Holdings ve HF Sinclair hisselerinde kaydedilen artışlar, şirketlerin finansal performansları ile yapay zeka destekli hisse seçimlerinin sonuçlarını yeniden gündeme taşıdı.

YAPAY ZEKA SEÇİMLERİNDE YÜZDE 105'LİK GETİRİ

Investing.com'un ProPicks yapay zeka modeli tarafından daha önce belirlenen şirketler arasında Everforth, ilk seçildiği tarihten itibaren yüzde 104,61 değer kazandı. ABD merkezli enerji şirketi Delek US Holdings'in getirisi yüzde 104,23'e ulaşırken HF Sinclair hisselerinde yüzde 71,54, CVR Energy hisselerinde ise yüzde 67,69 yükseliş kaydedildi.

Bu oranlar yalnızca Ekim 2026'daki fiyat değişimlerini değil, hisselerin yapay zeka modeli tarafından ilk seçildikleri tarihten itibaren elde ettikleri toplam getirileri gösteriyor. Dolayısıyla söz konusu yükselişlerin aynı zaman aralığında gerçekleşmediği dikkate alınmalı.

ENERJİ ŞİRKETLERİNDE KÂRLILIK ETKİSİ

Yükselişin arkasındaki önemli gelişmelerden biri enerji şirketlerinin finansal sonuçları oldu. Delek US Holdings, ikinci çeyrekte hisse başına 5,48 dolar kâr açıklayarak 2,21 dolarlık piyasa beklentisini geride bıraktı. Şirketin rafineri marjlarındaki iyileşme ve lojistik faaliyetlerindeki güçlü performans, finansal toparlanmayı destekledi.

Everforth ise ikinci çeyrekte 1 milyar 7 milyon dolar gelir, 96,7 milyon dolar düzeltilmiş faiz, amortisman ve vergi öncesi kâr (FAVÖK) ile 46,3 milyon dolar serbest nakit akışı bildirdi. Şirketin ABD Ordusu ile bağlantılı 115 milyon dolarlık yapay zeka sözleşmesi de büyüme beklentilerini destekleyen unsurlar arasında yer aldı.

HF Sinclair ve CVR Energy tarafında ise rafineri faaliyetlerindeki iyileşme öne çıktı. Investing.com'un değerlendirmesine göre CVR Energy'nin rafinerilerinde kapasite kullanım oranı yüzde 98'e, gübre üretim faaliyetlerinde ise yüzde 99'a ulaştı.

TEKNOLOJİ ŞİRKETİNDE EKİM AYINDA YÜZDE 32 ARTIŞ

Yapay zeka altyapısına yönelik talebin etkisi teknoloji şirketlerinin bilançolarında da görüldü. Penguin Solutions hisseleri, Ekim ayının başlangıcından 9 Ekim'e kadar yüzde 32,07 yükseldi.

Şirketin dördüncü çeyrek geliri yıllık yüzde 68 artışla 567 milyon dolara ulaşarak 520 milyon dolarlık piyasa beklentisini aştı. Hisse başına kâr ise 1 dolar olarak gerçekleşti. Bu sonuç, analistlerin 0,77 dolarlık beklentisinin üzerinde kaldı.

Penguin Solutions'ın yapay zeka ve yüksek performanslı bilgi işlem altyapısı faaliyetleri, toplam çeyreklik gelirinin yüzde 78'ini oluşturdu. Aynı faaliyet alanındaki yıllık büyüme yüzde 141 olarak açıklandı. Bu veriler, yapay zeka yatırımlarının şirket gelirlerine doğrudan yansımasını göstermesi bakımından önem taşıyor.

HEWLETT PACKARD ENTERPRISE'IN SİPARİŞLERİ ARTTI

Teknoloji sektöründe öne çıkan bir diğer şirket Hewlett Packard Enterprise (HPE) oldu. Şirketin hisseleri, yapay zeka modeli tarafından ilk seçildiği tarihten itibaren yüzde 60'ın üzerinde getiri sağladı.

HPE'nin son çeyrekteki geliri yüzde 34 artışla 12,2 milyar dolara yükseldi. Hisse başına kâr büyümesi yüzde 152'ye ulaşırken ağ teknolojileri gelirleri yüzde 75 arttı. Şirketin yapay zeka alanındaki sipariş birikimi ise 7,6 milyar dolarla rekor seviyeye çıktı.

Juniper Networks satın alımı, Oracle ile yapılan yapay zeka altyapısı anlaşması ve Vultr ile imzalanan 1,2 milyar dolarlık sözleşme, şirketin büyüme beklentilerini destekleyen gelişmeler arasında yer aldı.

YÜKSELİŞ RESTORAN ZİNCİRLERİNE DE YAYILDI

ABD borsalarındaki hareketlilik yalnızca teknoloji ve enerji şirketleriyle sınırlı kalmadı. Restoran zinciri Wingstop hisseleri Ekim ayında yüzde 11,81 yükselirken Cracker Barrel hisseleri yüzde 9,05 değer kazandı.

Wingstop'un büyümesinde yeni restoran açılışları ve kârlılık performansı etkili oldu. Şirket, açıklanan bir çeyreklik dönemde 102 yeni restoran açarken ikinci çeyrek net kârını yaklaşık yüzde 17 artırdı.

Cracker Barrel ise dördüncü çeyrekte hisse başına 0,99 dolar düzeltilmiş kâr açıkladı. Piyasa beklentisi 0,26 dolar seviyesindeydi. Şirketin borç azaltmaya yönelik varlık işlemleri ve yeniden yapılanma faaliyetleri de yatırımcıların değerlendirdiği gelişmeler arasında yer aldı.

YAPAY ZEKA MODELİ HİSSELERİ NASIL SEÇİYOR?

Investing.com'un paylaştığı bilgilere göre ProPicks sistemi, 150'den fazla nicel model ve 15 yılı aşkın finansal veriyi kullanarak şirketleri analiz ediyor. Sistem; değerleme oranları, geçmiş finansal performans, büyüme beklentileri ve şirketlerin kazanç potansiyeli gibi göstergeleri değerlendiriyor.

Her strateji için en fazla 20 hisse belirleyen model, seçimlerini aylık olarak yeniden gözden geçiriyor. Performans hesaplamalarında hisselere eşit ağırlık verilmesi, tek bir şirketin yükselişinin toplam strateji sonucunu aşırı ölçüde etkilemesini sınırlandırmayı amaçlıyor.

Investing.com, yapay zeka destekli teknoloji seçimleri stratejisinin Kasım 2023'teki başlangıcından itibaren yüzde 210,83 getiri sağladığını bildirdi. Şirketin açıklamasında bu performansın aynı dönem için referans alınan S&P 500 endeksinin getirisini 127,50 yüzde puan aştığı belirtildi.

Ancak bu sonuçların Investing.com'un kendi yatırım modeline ilişkin yayımladığı performans verileri olduğu unutulmamalı. Açıklanan getiriler, bağımsız biçimde doğrulanmış tüm yatırımcı sonuçlarını temsil etmiyor. Ayrıca geçmiş performans, gelecekte benzer kazançların elde edileceğini garanti etmiyor.

13 EKİM'DE ABD BANKALARININ BİLANÇOLARI İZLENECEK

ABD piyasalarında önümüzdeki haftanın önemli gündem maddelerinden biri üçüncü çeyrek bilanço sezonu olacak. Investing.com'un 9 Ekim tarihli değerlendirmesine göre JPMorgan Chase ve Goldman Sachs'ın 13 Ekim'de başlayacak finansal sonuç açıklamaları, bankacılık sektörünün görünümü açısından yakından izlenecek.

Bankaların açıklayacağı net faiz marjları, tüketici harcamalarına ilişkin göstergeler ve yatırım bankacılığı gelirleri, ABD ekonomisinin yılın son çeyreğine girerken nasıl bir performans sergilediğine ilişkin yeni veriler sağlayacak.

UnitedHealth ve Johnson & Johnson gibi sağlık sektörünün büyük şirketlerinin finansal sonuçları da yatırımcıların gündeminde bulunuyor.

YÜKSELEN HİSSELERDE EN ÖNEMLİ RİSK NE?

Yapay zeka destekli hisse seçimlerinde yüksek getiri oranları dikkat çekse de yatırımcılar açısından temel risklerden biri, geçmişte yaşanan yükselişlerin gelecekte de devam edeceğinin varsayılması. Özellikle kısa sürede yüksek değer kazanan şirketlerde piyasa beklentilerinin karşılanamaması sert fiyat hareketlerine neden olabiliyor.

Bir diğer önemli ayrıntı ise yüzde 100'ün üzerinde getiri sağlayan hisselerle Ekim ayında yükselen şirketlerin farklı başlangıç tarihlerine sahip olması. Sağlıklı bir performans karşılaştırması için aynı yatırım döneminin, aynı para biriminin ve benzer risk düzeylerinin esas alınması gerekiyor.

Türkiye'den ABD borsalarına yatırım yapan kişiler açısından döviz kuru değişimleri de getiriyi etkiliyor. Dolar cinsinden yükselen bir hissenin Türk lirası karşılığı, yatırımın yapıldığı ve sonlandırıldığı tarihlerdeki kur seviyelerine göre farklılaşabiliyor. İşlem komisyonları ve vergiler de yatırımcının net kazancını değiştirebiliyor.

ABD borsalarında üçüncü çeyrek bilanço sezonunun hızlanmasıyla birlikte yatırımcıların odağında şirketlerin açıklayacağı gerçek kâr rakamları, büyüme tahminleri ve gelecek dönem beklentileri bulunacak. Yapay zeka destekli modellerin geçmiş başarıları ise bu sonuçlarla birlikte yeniden değerlendirilecek.

Bu haberde yer alan veriler, Investing.com tarafından 9 Ekim 2026'da yayımlanan şirket finansalları ve ProPicks performans açıklamalarına dayanmaktadır. İçerik yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır.