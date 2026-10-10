Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel okullardaki gıda işletmelerini kapsayan yeni kurallar Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Okul Gıdası Hakkında Tebliğ'de yapılan değişiklikle, kantin ve yemekhanelerde satılan ürünlerin ambalajlarına "Beslenme Skoru" eklenmesi zorunluluğu getirildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenecek kriterler doğrultusunda gıdaların enerji miktarı, besin ögeleri ve üretim süreçleri incelenerek bir beslenme profili çıkarılacak. Bu profil, ürünlerin ambalajında tüketicinin kolayca görebileceği temel görüş alanında renkler ve A, B, C harfleriyle ifade edilecek.

A, B VEYA C SKORU SATIŞ İÇİN YETERLİ Mİ?

Düzenlemenin en çok dikkat çeken maddesi, skor sisteminin tek başına satış izni anlamına gelmemesi oldu. Bir gıda ürünü ambalajında A, B veya C Beslenme Skoru taşısa dahi, Sağlık Bakanlığı tarafından okulda satışı uygun bulunmadığı takdirde kantin ve kafeteryalarda öğrencilere sunulamayacak. Ayrıca, üretimi durdurulan veya işletmesi devredilen ürünlerin okul gıdası onayları da doğrudan iptal edilecek.

VELİLER VE İŞLETMECİLER SÜRECİ NASIL TAKİP EDECEK?

Bu yeni sistem, velilerin çocuklarının tükettiği gıdaların besin değerini karmaşık içerik listelerini okumadan, sadece ambalajdaki renk ve harf kodlarına bakarak hızlıca değerlendirmesine olanak tanıyacak. Kantin işletmecilerinin ise stok alımı yaparken yalnızca ürün üzerindeki skora güvenmemesi, Sağlık, Tarım ve Orman ile Millî Eğitim bakanlıklarının internet sitelerinde yayımlanacak güncel onaylı ürün listelerini düzenli olarak kontrol etmesi gerekecek.

GEÇİŞ SÜRECİ İÇİN 2027 TARİHİ BELİRLENDİ

İthal ürünler için bazı muafiyetlerin getirildiği tebliğde, işletmelere ve üreticilere uyum sağlamaları için bir geçiş takvimi de sunuldu. Satış ve tüketime sunma yasağına ilişkin bazı hükümlerin uygulanmaya başlanacağı tarih 13 Eylül 2027 olarak belirlendi. Tebliğin diğer genel hükümleri ise yayım tarihi itibarıyla yürürlüğe girdi.