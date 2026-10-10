Resmî Gazete'de yayımlanan yeni bir yönetmelikle, çocukların dijital güvenliğini sağlamak amacıyla sosyal ağ sağlayıcılarına yönelik katı kurallar getirildi.

Sözcü Gazetesi'nin aktardığı habere göre, alınan kararlar doğrultusunda 15 yaşından küçük çocukların sosyal medya platformlarını kullanması tamamen yasaklanıyor. Bu kuralın uygulanmasından ve ilgili yaş grubunun platformlara erişiminin engellenmesinden doğrudan sosyal ağ sağlayıcıları sorumlu tutulacak.

15 İLE 18 YAŞ ARASINA ÖZEL DENETİM

Tamamen erişim yasağına tabi olmayan 15-18 yaş aralığındaki gençler için ise farklı güvenlik önlemleri devreye alınacak. Platformlar, bu kullanıcıların hesaplarında ebeveyn denetimi, özel gizlilik ayarları, içerik tavsiye algoritmaları ve mesajlaşma fonksiyonları için belirlenen yeni kısıtlamaları uygulamakla yükümlü olacak.

UYGULAMA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Düzenleme, 1 Kasım 2026 tarihinde yürürlüğe girecek. Bu tarihe kadar teknoloji şirketlerinin, kullanıcıların yaşını doğru şekilde tespit edebilecek teknik altyapıyı ve denetim mekanizmalarını kurması gerekiyor. Karar, ebeveynlerin dijital takip sorumluluğunu doğrudan platformların teknik altyapısına devrederek çocukların çevrimiçi güvenliğini yasal güvence altına almayı hedefliyor.