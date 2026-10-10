Türkiye'de 10 Ekim 2026 Cumartesi günü sabah saatlerinde farklı bölgelerde sismik hareketlilik kaydedildi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından yayımlanan son depremler listesinde Akdeniz, Balıkesir, Kütahya, Adana ve Kahramanmaraş çevresindeki sarsıntılar yer aldı. Sabah saat 08.02 itibarıyla yayımlanan kayıtlarda, günün en yüksek büyüklüğe sahip depremi Akdeniz'de 3,3 olarak ölçüldü.

10 EKİM 2026'DA NEREDE DEPREM OLDU?

Kandilli Rasathanesi Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi'nin (BDTİM) 10 Ekim 2026 tarihli verilerine göre Akdeniz'de saat 05.28.13'te yerel büyüklüğü (ML) 3,2, moment büyüklüğü (Mw) 3,3 olan bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 19,1 kilometre olarak kaydedildi.

Akdeniz'deki sarsıntının merkez üssü koordinatları 34,8707 kuzey enlemi ve 33,9872 doğu boylamı olarak açıklandı. Kandilli Rasathanesi, söz konusu ölçümü ilk çözüm olarak yayımladı.

BALIKESİR'DE SABAH SAATLERİNDE ART ARDA DEPREMLER

10 Ekim sabahı sismik hareketliliğin kaydedildiği bölgelerden biri Balıkesir oldu. Kandilli Rasathanesi verilerine göre İvrindi ilçesine bağlı Büyükyenice çevresinde saat 04.30.05'te 2,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının derinliği 6,7 kilometre olarak ölçüldü.

İvrindi'nin Taşdibi bölgesinde saat 05.00.40'ta 2,1 büyüklüğünde ve 10,2 kilometre derinliğinde bir deprem daha kaydedildi. İlçenin İkizce bölgesinde ise saat 06.00.39'da 1,4 büyüklüğünde sarsıntı yaşandı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde de gece boyunca küçük ölçekli depremler kayıtlara geçti. Kandilli verilerinde Mandıra'da saat 04.42.18'de 1,9, Kozlu'da saat 04.46.13'te 1,1 ve ilçe merkezine bağlı bölgelerde sabah 06.29.58'de 1,6 büyüklüğünde sarsıntılar yer aldı.

KÜTAHYA GEDİZ'DE DEPREM KAYDEDİLDİ

Kütahya'nın Gediz ilçesine bağlı Çukurören bölgesinde 10 Ekim saat 08.02.38'de 1,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi, depremin yerin 5,5 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini bildirdi.

Kütahya'da gece saatlerinde de hareketlilik yaşandı. Hisarcık ilçesine bağlı Karaağıl'da saat 01.46.38'de 1,1, Emet ilçesinin Katrandağı bölgesinde ise saat 01.53.03'te 0,9 büyüklüğünde depremler kaydedildi.

ADANA VE KAHRAMANMARAŞ'TA DA SARSINTILAR YAŞANDI

Kandilli Rasathanesi'nin 10 Ekim tarihli kayıtlarına göre Adana'nın Saimbeyli ilçesine bağlı Ayvacık bölgesinde saat 02.29.57'de 2,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 2,8 kilometre olarak ölçüldü.

Adana'nın Feke ilçesine bağlı Değirmenciuşağı bölgesinde saat 04.58.34'te 1,8 büyüklüğünde bir başka deprem kaydedildi. Bu sarsıntının derinliği 2,7 kilometre olarak açıklandı.

Kahramanmaraş'ın Çağlayan bölgesinde ise saat 05.48.46'da 1,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi verilerine göre sarsıntının derinliği 5,3 kilometre olarak belirlendi.

AKDENİZ'DE 9 EKİM GECESİ DE DEPREMLER YAŞANDI

Akdeniz'de 10 Ekim sabahı kaydedilen depremden önce, 9 Ekim gecesinde de iki ayrı sarsıntı meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nin kayıtlarına göre saat 22.49.45'te yerel büyüklüğü 3,5, moment büyüklüğü 3,6 olan deprem kaydedildi. Sarsıntının derinliği 18,4 kilometre olarak ölçüldü.

Aynı bölgede saat 23.15.11'de yerel büyüklüğü 3,3, moment büyüklüğü 3,4 olan bir başka deprem meydana geldi. Bu depremin derinliği ise 20,6 kilometre olarak açıklandı.

Böylece Kandilli Rasathanesi'nin paylaşılan kayıtlarında Akdeniz'de 9 Ekim gecesi ile 10 Ekim sabahı arasında büyüklükleri 3,3 ile 3,6 arasında değişen üç ayrı deprem yer aldı. Bu değerler moment büyüklüğü (Mw) ölçümlerine dayanıyor.

ALANYA VE ANTALYA'DA DEPREM OLDU MU?

Kandilli Rasathanesi'nin 10 Ekim 2026 saat 08.02'ye kadar uzanan paylaşılan kayıtlarında Alanya merkezli bir deprem bulunmuyor. Bununla birlikte Akdeniz'de kaydedilen sarsıntılar, Antalya ve Alanya'da yaşayan vatandaşların bölgesel deprem hareketliliğini takip etmesi açısından önem taşıyor.

Akdeniz'de meydana gelen bir depremin Alanya'da hissedilip hissedilmeyeceği yalnızca büyüklüğüne bağlı değil. Merkez üssünün ilçeye uzaklığı, depremin derinliği, yerel zemin koşulları ve sismik dalgaların yayılım özellikleri de hissedilme durumunu etkiliyor. Paylaşılan veriler, 10 Ekim sabahındaki Akdeniz depreminin Alanya'da hissedildiğini doğrulayan bir bilgi içermiyor.

AFAD VE KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ NASIL TAKİP EDİLİR?

Türkiye'de meydana gelen depremler, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi tarafından izleniyor. AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı, Türkiye genelindeki deprem gözlem ağından elde edilen verileri değerlendirerek depremlerin büyüklüğünü, konumunu ve derinliğini kamuoyuyla paylaşıyor.

AFAD'nin son depremler uygulamasında depremlerin tarih, saat, koordinat, derinlik ve büyüklük bilgilerine ulaşılabiliyor. Kandilli Rasathanesi ise Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi aracılığıyla Türkiye ve yakın çevresindeki sismik hareketliliği yayımlıyor.

İki kurumun deprem büyüklüğü veya derinliği için açıkladığı değerler, kullanılan ölçüm yöntemleri ve veri değerlendirme süreçleri nedeniyle farklılık gösterebiliyor. Kandilli Rasathanesi'nin ilk çözümler olarak yayımladığı kayıtlar da sonraki bilimsel değerlendirmeler sonucunda güncellenebiliyor.

DEPREM ANINDA NE YAPILMALI?

AFAD'nin deprem güvenliği bilgilendirmelerine göre sarsıntı sırasında bina içerisinde bulunan kişilerin panikle merdivenlere veya çıkışlara yönelmemesi gerekiyor. Güvenli bir noktada çök-kapan-tutun hareketinin uygulanması, pencerelerden ve devrilebilecek eşyalardan uzak durulması öneriliyor.

Deprem sonrasında ise hasarlı binalara girilmemesi, resmî kurumların açıklamalarının takip edilmesi ve acil durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi'ne başvurulması önem taşıyor.

10 Ekim 2026 tarihli son deprem kayıtları, AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı ve Kandilli Rasathanesi'nin resmî internet sayfalarından takip edilebiliyor. Deprem listeleri yeni ölçümler geldikçe güncellendiği için gün içerisindeki sarsıntı sayısı ve açıklanan büyüklükler değişebiliyor.