Bir milyon avro kara para mıydı? Alanya bu iddialarla çalkalanıyor

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İslam Memiş’ten altın ve gümüş için kritik değerlendirme

Fiyatlar 10 Ekim 2026 saat 08:00 itibarıyla serbest piyasa verileridir. Kuyumcu ve bankalardaki alış-satış fiyatları farklılık gösterebilir.

Serbest piyasada gram altın 10 Ekim 2026 Cumartesi günü saat 08:00 itibarıyla 6.644,78 liradan satılıyor. Gram altın önceki kapanışa göre yüzde 1,51 yükseldi. Çeyrek altın 10.816,51 lira, Cumhuriyet altını 44.569,00 lira seviyesinde. Ons altın 4.194,71 dolardan işlem görüyor.

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