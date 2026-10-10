Oruç Reis Girne'de: KKTC Doğalgaz Hattı İçin Zemin Tarandı
Oruç Reis Girne'de: KKTC Doğalgaz Hattı İçin Zemin Tarandı
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Serbest piyasada gram altın 10 Ekim 2026 Cumartesi günü saat 08:00 itibarıyla 6.644,78 liradan satılıyor. Gram altın önceki kapanışa göre yüzde 1,51 yükseldi. Çeyrek altın 10.816,51 lira, Cumhuriyet altını 44.569,00 lira seviyesinde. Ons altın 4.194,71 dolardan işlem görüyor.

Döviz tarafında dolar 49,3979, euro 55,6494 liradan satılıyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Altın türü Alış (TL) Satış (TL)
Gram altın 6.643,95 6.644,78
Çeyrek altın 10.574,91 10.816,51
Yarım altın 21.083,72 21.633,02
Tam altın 42.299,63 43.133,73
Cumhuriyet altını 43.915,00 44.569,00
Ata altın 43.621,49 44.721,47
22 ayar bilezik (gram) 6.027,70 6.033,43
14 ayar altın (gram) 3.767,31 3.770,89
Has altın (gram) 6.610,73 6.611,55
Gümüş (gram) 96,31 96,37

DÖVİZ KURLARI

Döviz Alış (TL) Satış (TL)
Dolar 49,1432 49,3979
Euro 54,9452 55,6494
Sterlin 65,1343 65,3956

Fiyatlar 10 Ekim 2026 saat 08:00 itibarıyla serbest piyasa verileridir. Kuyumcu ve bankalardaki alış-satış fiyatları farklılık gösterebilir.

Kaynak: Haber Merkezi