Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde tur midibüsü ile iki otobüsün karıştığı trafik kazasında 10 kişi yaralandı. Kemer'den Antalya yönüne ilerleyen üç aracın çarpışması sonucu yaralananların midibüste bulunduğu öğrenildi.

KAZA BALIKÇI BARINAĞI YAKINLARINDA MEYDANA GELDİ

Kaza, 9 Ekim 2026 Cuma günü saat 18.00 sıralarında Konyaaltı ilçesine bağlı Liman Mahallesi'nde, Antalya Balıkçı Barınağı yakınlarında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre Kemer'den Antalya istikametine aynı yönde seyreden, plakası henüz öğrenilemeyen bir otobüs ile 07 C 82266 plakalı midibüs ve 07 C 82252 plakalı otobüs çarpıştı.

TUR MİDİBÜSÜNDEKİ 10 KİŞİ YARALANDI

Üç aracın karıştığı kazada midibüste bulunan 10 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarına ve kazanın meydana geliş nedenine ilişkin ayrıntılı bilgi henüz paylaşılmadı.

KAZANIN YAŞANDIĞI GÜZERGÂH NEREDE?

Kazanın meydana geldiği Liman Mahallesi, Antalya ile Kemer arasındaki kara yolu bağlantısı üzerinde bulunuyor. Antalya Balıkçı Barınağı'nın resmî adres bilgilerine göre tesis, Konyaaltı ilçesindeki Antalya-Kemer Yolu üzerinde yer alıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Antalya İl Çevre Düzeni ve Eylem Planı 2025-2029 belgesinde de Antalya Balıkçı Barınağı'nın Konyaaltı Liman Mahallesi'nde bulunduğu belirtiliyor.

KAZANIN NEDENİNE İLİŞKİN BİLGİ BEKLENİYOR

Üç aracın aynı yönde ilerlerken nasıl çarpıştığına ilişkin kesin bir neden henüz belirlenmedi. Araç sürücülerinin kimlikleri, yaralıların tedavi durumları ve kazaya ilişkin incelemenin sonuçları konusunda yeni bir açıklama bekleniyor.