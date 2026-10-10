Kayseri'de karşılıklı açılan boşanma davasında, eşinin dijital yazışmalarını izinsiz şekilde kopyalayan koca hakkında Yargıtay emsal bir karara imza attı. Türkiye Gazetesi'nin aktardığı habere göre, eşinin WhatsApp hesabını iş bilgisayarı üzerinden gizlice takip eden erkek, yargı sürecinde ağır kusurlu kabul edildi.

Davacı kadın, kocasının evlilik sorumluluklarını yerine getirmediğini, kendisine fiziksel ve ekonomik şiddet uyguladığını belirterek boşanma talebinde bulundu. Karşı dava açan koca ise eşinin sadakatsizlik yaptığını öne sürdü. İddialarını desteklemek için de kadının iş bilgisayarına gizlice bağlanarak elde ettiği WhatsApp mesajlarını mahkemeye sundu.

GİZLİ ELDE EDİLEN DELİL GEÇERLİ Mİ?

Dosyayı inceleyen Kayseri 2. Aile Mahkemesi, erkeğin sunduğu yazışmaların kadının rızası dışında elde edildiğine dikkat çekti. Erkeğin zina iddiasına dayanan davası kanıtsızlık gerekçesiyle reddedildi. Mahkeme, boşanmaya sebep olan olaylar zincirinde izinsiz takip yapan erkeği ağır, kadını ise hafif kusurlu bularak boşanma kararı verdi.

YARGITAY SÜRECİ VE TAZMİNAT KARARI NASIL SONUÇLANDI?

Temyiz başvurusu üzerine dosyayı değerlendiren Yargıtay, bir delilin mahkemede kullanılabilmesi için hukuka uygun yöntemlerle elde edilmesi gerektiği kuralını hatırlattı. Özel hayatın gizliliğini ihlal eden dijital takip yöntemlerinin aile hukukunda geçerli bir kanıt sayılmayacağı ve bu tür eylemlerin kişilik haklarına saldırı niteliği taşıdığı vurgulandı.

Yüksek mahkeme, yerel mahkemenin kararını onayarak ortak çocuğun velayetini anneye bıraktı. Ayrıca kusurlu bulunan erkeğin, kadın lehine 500 bin lira maddi ve 800 bin lira manevi olmak üzere toplam 1 milyon 300 bin lira tazminat ile çocuk için nafaka ödemesine hükmedildi.