Alanya'da 10 Ekim 2026 Cumartesi itibarıyla kurşunsuz benzinin litresi 86,02 liradan, motorinin litresi 98,96 liradan satılıyor. Benzinin litre fiyatında 0,96 liralık indirim var (önceki fiyat 86,98 lira). Motorinin litre fiyatında 6,36 liralık zam var (önceki fiyat 92,60 lira).
İLÇE İLÇE AKARYAKIT FİYATLARI
|İlçe
|Benzin (TL/litre)
|Motorin (TL/litre)
|Alanya
|86,02
|98,96
|Gazipaşa
|86,02
|98,96
|Manavgat
|86,01
|98,95
|Antalya (Muratpaşa)
|85,99
|98,93
Fiyatlar Opet'in ilçe bazlı pompa fiyatlarıdır. Diğer dağıtım şirketlerinin istasyonlarında küçük farklar olabilir.
Kaynak: Haber Merkezi