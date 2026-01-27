9 YIL 9 AY HAPİS CEZASI VERİLMİŞTİ

Ankara Batı 3’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada sanık Duman, “ev hayvanlarını ö*dürme” suçundan 5 yıl 2 ay, “hayvanlara c*nsel istismar” suçundan ise 4 yıl 7 ay olmak üzere toplam 9 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Ayrıca 20 bin 550 TL adli para cezası verilmişti.

Mahkeme, sanığa ayrıca “müstehcenlik” suçundan 1 yıl 15 gün hapis ve 750 TL adli para cezası vermiş, bu ceza yönünden ise hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar vermişti.

İSTİNAF MAHKEMESİ HÜKMÜ KALDIRDI

Kararın temyiz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 17’nci Ceza Dairesi, “müstehcenlik”, “ev hayvanlarını ö*dürme” ve “ev hayvanlarına c*nsel saldırı” suçları yönünden yapılan yargılamada kanuna aykırı eksiklikler tespit edildiğini belirtti.

Daire, bu eksikliklerin yeniden yargılama yapılmadan giderilemeyeceği kanaatine vararak, yerel mahkeme hükmünün kaldırılmasına ve davanın yeniden görülmesine karar verdi.

DURUŞMA 30 OCAK’TA

Evrak içeriği dikkate alınarak, genel ahlak ve kamu güvenliğinin korunması amacıyla duruşmaların kapalı yapılmasına hükmedildi. Sanığın mevcut delil durumu ve isnat edilen suçların niteliği gerekçe gösterilerek, adli kontrolün yetersiz kalacağı değerlendirmesi yapıldı ve tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Davanın yeniden görüleceği duruşmanın 30 Ocak tarihinde yapılacağı bildirildi.