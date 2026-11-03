BİLİM dünyası artık yalnızca insan ömrünü uzatmanın değil, sağlıklı ve bağımsız geçirilen yılları artırmanın yollarını araştırıyor. Harvard araştırmacılarının SRSF1 geni üzerinde yaptığı çalışma da yaşlanmayla ilişkili hücresel süreçlerin değiştirilebileceğine ilişkin dikkat çekici bulgular ortaya koydu. İnsan hücreleri ve yaşlı farelerde elde edilen sonuçlar umut yaratırken, araştırmanın henüz erken aşamada olduğu ve insanlarda aynı etkinin gösterilmediği vurgulanıyor. Dr. Demet Erciyes Milliyet'teki köşesinde sağlıklı yaş almanın yollarını anlattı. Tıp dünyasının temel hedefi hastalıkları tedavi etmek ve yaşam süresini uzatmaktı. Bugün ise giderek daha fazla önem kazanan başka bir hedef var. Sağlıklı yaşam süresini uzatmak. Longevity’nin esas anlamı da bu olmalı. Kalp-damar hastalıkları, diyabet, kanser, kas kaybı ve bilişsel gerileme, ileri yaşlarda yaşam kalitesini etkileyen başlıca sorunlar arasında.

Bu nedenle yaşlanma araştırmalarının gerçek değeri, takvim yaşını değiştirmekten çok, insanın sağlıklı ve bağımsız geçirdiği yılları artırma potansiyelinde yatıyor. Harvard araştırmacılarının SRSF1 üzerine çalışması da yalnızca ömür uzatma açısından değil, hücresel işlevlerin korunması ve yaşlanmayla ilişkili biyolojik süreçlerin değiştirilmesi bakımından önemli. Bununla birlikte araştırmada insanlarda kalp krizi, inme, demans veya kanser riskinin azaldığı gösterilmiş değil. Böyle bir sonuç için uzun ve kapsamlı insan çalışmalarına ihtiyaç var. SRSF1, hücrelerimizde doğal olarak bulunan bir mekanizmanın parçası. Ancak bir genin etkinliğini artırmak, sıradan bir vitamin takviyesi kullanmak gibi basit bir işlem değil. Genin hangi dokularda, hangi düzeyde etkinleştirileceği büyük önem taşıyor. RNA işlenmesi gibi temel bir hücresel mekanizmaya müdahalenin istenmeyen sonuçlara yol açıp açmayacağı iyi araştırılmalı.



HARVARD’DAKİ ARAŞTIRMANIN SONUÇLARI

464 insan fibroblast örneğinde SRSF1 etkinliğinin artırılması, hücresel yaşlanma belirtilerinde, protein dengesindeki bozulmada ve inflamasyonla ilişkili sinyallerde azalmayla bağlantılı bulundu. Fibroblastlar, bağ dokusunun önemli hücreleridir, ciltte ve birçok organda bulunurlar. Bu hücrelerdeki bu değişiklik gençleşme yönünde önemli bir anlam taşıyor. Araştırmacılar aynı zamanda SRSF1 genini etkinleştirmeye yönelik yaklaşımı yaşlı farelerde de denedi. Bu yöntemle SRSF1 etkinliği artırılan farelerde, kontrol grubuna kıyasla yaşlanmayla ilişkili kırılganlığın ilerleme hızı yüzde 44 daha düşük bulundu. Ayrıca medyan yaşam süresinde yüzde 14’lük bir uzama bildirildi. Ancak burada önemli bir ayrıntının altını çizelim, bu bulgu küçük bir hayvan deneyine dayanıyor. Bu nedenle sonuçlar umut verici olsa da henüz başlangıç aşamasındaki bilimsel kanıtlar olarak değerlendirilmelidir. Düzenli fiziksel aktivite, kas kütlesinin korunması, dengeli beslenme, yeterli uyku, tütün ürünlerinden uzak durma, gerekli koruyucu sağlık kontrolleri bugün için büyük önem taşıyor. Bunlar yaşlanmayı durdurmuyor, fakat kalp-damar hastalıklarının ve diğer kronik hastalıkların önlenmesine katkıda bulunarak sağlıklı geçirilen yılları artırabiliyor. Üstelik bu önlemlerin yararları, yalnızca teorik bir gelecek beklentisine değil, geniş insan araştırmalarından elde edilen kanıtlara dayanıyor. Gelecekte genetik müdahaleler, kişiselleştirilmiş tıp ve rejeneratif tedaviler bu yaklaşımlara yeni seçenekler ekleyebilir.