Alanya Hizmet Birimi toplantı salonunda gerçekleştirilen eğitimde ATASEM kurslarında eğitim alan kadınlar büyük ilgi gösterdi. Antalya Büyükşehir Belediyesi, kadınlara yönelik bilgilendirme ve farkındalık çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü ile Akdeniz Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen eğitim programı Alanya Hizmet Birimi toplantı salonunda düzenlendi. Programa Alanya Kadın Danışma Merkezi katılımcıları ile Antalya Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Sanat Eğitim Merkezi (ATASEM) kurslarında eğitim alan kadınlar katıldı.

ALANYA’DA KADINLARA ÜÇ FARKLI KONUDA EĞİTİM

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Akdeniz Üniversitesi iş birliğiyle Alanya’da düzenlenen programda, kadınlara yönelik üç farklı başlıkta alanında uzman isimler eğitim verdi. Eğitimde, Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Halk Sağlığı Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Selma Öncel tarafından kadın sağlığı ve hijyen konusunda bilgiler aktardı. Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Zeliha Yazıcı ise ergenlik dönemi ve kız çocuklarının gelişim süreçlerini ele aldı. Toplumsal cinsiyet eşitliği konulu eğitim, Antalya Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan sosyolog Ilgın Yücel Kandemir tarafından verildi.

KATILIMCILARIN SORULARI CEVAPLANDI

Kadınların sağlık konusunda bilinçlendirilmesi, kız çocukları ve gençlerin ergenlik dönemine ilişkin doğru bilgiye erişmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık oluşturulmasının amaçlandığı eğitim programı, katılımcıların sorularının uzman isimler tarafından yanıtlandığı soru-cevap bölümüyle sona erdi.

Kaynak: Antalya BŞB BÜLTEN