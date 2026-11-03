Alanya, kuaförlük sektöründe elde edilen önemli bir başarıyla bir kez daha adından söz ettirdi. Alanyalı Utkan Giray Çelik, Ordu'da gerçekleştirilen Hair Fest Kuaförlük Yarışması'nda rakiplerini geride bırakarak Türkiye birinciliğine ulaştı. Mesleki yeteneği ve başarısıyla dikkat çeken Çelik, elde ettiği dereceyle hem Alanya esnafının hem de kentteki meslektaşlarının gurur kaynağı oldu.

Türkiye çapında düzenlenen organizasyonda birincilik elde eden Çelik'in başarısı, Alanya Esnaf ve Sanatkârlar Odası tarafından da takdirle karşılandı.

ORDU'DA TÜRKİYE BİRİNCİSİ OLDU

Ordu Hair Fest kapsamında gerçekleştirilen kuaförlük yarışmasına katılan Utkan Giray Çelik, sergilediği performansla Türkiye birinciliğini kazandı.

Kuaförlük mesleğinde yetenek, yaratıcılık ve teknik becerinin önemini ortaya koyan yarışmada elde ettiği derece, Çelik'in mesleki kariyerinde önemli bir başarı olarak kayıtlara geçti.

Alanya'yı temsil eden Çelik'in Türkiye birincisi olması, ilçedeki esnaf camiasında da memnuniyetle karşılandı.

ALANYA ESNAF ODASI'NDAN ONUR PLAKETİ

Türkiye birinciliğiyle Alanya'ya gurur yaşatan Utkan Giray Çelik'in başarısı, Alanya Esnaf ve Sanatkârlar Odası tarafından ödüllendirildi.

Alanya Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Ali İhsan Özdemir, yönetim ve denetim kurulları adına Çelik'e takdir ve onur plaketi takdim etti.

Plaket takdimiyle birlikte Çelik'in ulusal düzeyde elde ettiği başarının yalnızca bireysel bir derece olmadığı, aynı zamanda Alanya'nın mesleki alandaki temsil gücü açısından da önem taşıdığı vurgulandı.

BAŞKAN ÖZDEMİR: ALANYA'MIZA BÜYÜK GURUR YAŞATTI

Alanya Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Ali İhsan Özdemir, Utkan Giray Çelik'in başarısından duydukları mutluluğu dile getirerek genç kuaförü tebrik etti.

Başkan Özdemir, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Utkan Giray Çelik kardeşimiz, Ordu Hair Fest Kuaförlük Yarışması'nda Türkiye birincisi olarak elde ettiği başarıyla Alanya'mıza büyük bir gurur yaşattı. Kendisini gönülden tebrik ediyoruz. Alanyamızın adını başarıyla duyurarak bizleri onurlandırdığı için kendisine teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum.”

ALANYA'NIN ADINI TÜRKİYE'YE DUYURDU

Alanyalı Utkan Giray Çelik'in elde ettiği birincilik, ilçede faaliyet gösteren kuaförler ve güzellik sektörü açısından da dikkat çekici bir gelişme oldu.

Mesleki yarışmalarda kazanılan dereceler, sektördeki yeniliklerin takip edilmesi, mesleki becerilerin geliştirilmesi ve başarılı isimlerin daha geniş kitleler tarafından tanınması açısından önem taşıyor.

Çelik'in Türkiye birinciliği de Alanya'daki meslek erbabının ulusal organizasyonlarda elde edebileceği başarılara örnek oluşturdu.

MESLEKİ BAŞARISI TAKDİR TOPLADI

Alanya Esnaf ve Sanatkârlar Odası tarafından takdim edilen onur plaketi, Utkan Giray Çelik'in yarışmada gösterdiği başarının yanı sıra Alanya'nın tanıtımına sağladığı katkının da bir göstergesi oldu.

Başkan Ali İhsan Özdemir, başarılı esnafın desteklenmesinin ve elde edilen derecelerin takdir edilmesinin önemine dikkat çekerek Çelik'e meslek hayatında başarılarının devamını diledi.

Ordu Hair Fest Kuaförlük Yarışması'nda Türkiye birincisi olan Utkan Giray Çelik, kazandığı derece ve kendisine verilen onur plaketiyle Alanya'nın gurur duyduğu isimler arasına katıldı. (Mine UZUN)