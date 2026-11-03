​Sosyal Güvenlik ve Çalışma Hayatı Uzmanı ve İYİ Parti İlçe Başkan Yardımcısı Muharrem Kaya, son açıklanan ekonomik veriler ile 2027 yılı için öngörülen asgari ücret ve emekli maaşı artışlarına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Enflasyon rakamlarının iktidarın hedefleriyle uyuşmadığını ve halkın giderek derinleşen bir yoksullukla karşı karşıya kaldığını belirten Kaya, mevcut ekonomik politikaların sabit ve dar gelirli kesimi açıkça mağdur ettiğini vurguladı.

‘HÜKÜMETİN ENFLASYON TAHMİNİ İLK 10 AYDA ÇÖKTÜ’

​TÜİK tarafından açıklanan son verilerin gerçeği yansıtma noktasında yetersiz kalmasına rağmen hükümet hedeflerini şimdiden aştığını belirten Muharrem Kaya, şu ifadeleri kullandı: "TÜİK verilerine göre Ekim 2026 ayı enflasyon oranı yüzde 2,58, 10 aylık enflasyon ise yüzde 29,77 olarak açıklandı. Böylece hükümet tarafından yıl sonu için hedeflenen yüzde 16'lık oran, daha ilk 10 ayda yüzde 27’ye ulaşarak tahminlerin ne kadar gerçek dışı olduğunu ortaya koydu. Bağımsız araştırma grubu ENAG’ın yıllık enflasyonu yüzde 45,12, İTO’nun ise yüzde 32,47 olarak açıklaması sahadaki acı tabloyu açıkça gösteriyor. Mutfak enflasyonu yüzde 39’ları aşmış durumdayken, Temmuz ayında tavan kira artış oranı da yüzde 31,23 oldu. İnsanlarımız zorlu bir dönemden geçiyor; hayat pahalılığı her geçen gün artarken çalışanlar ay sonunu getiremiyor."

​‘AÇLIK VE YOKSULLUK SINIRI CEP YAKMAYA DEVAM EDİYOR’

​Yaşam maliyetlerindeki artışın temel ihtiyaçlara erişimi imkânsız hale getirdiğini ifade eden Kaya, Türk-İş’in Ekim 2026 verilerine dikkat çekerek şunları söyledi: "Dört kişilik bir ailenin sadece gıda harcamasını kapsayan açlık sınırı 38.024 TL’ye, kira, elektrik, ulaşım ve eğitim gibi tüm temel giderleri içeren yoksulluk sınırı ise 123.856 TL’ye yükseldi. Bekâr bir çalışanın aylık yaşama maliyeti dahi 49.124 TL olmuş durumda. Yaşam maliyetlerinin bu derece yükseldiği, özellikle kira ve gıda fiyatlarının kontrolden çıktığı bir ortamda, ücret artışlarının fiyat artışlarını karşılamakta yetersiz kalması çalışanların satın alma gücünü tamamen eritmiştir."

​‘2027 ASGARİ ÜCRET SENARYOLARI VATANDAŞLA ALAY ETMEKTİR’

​Aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu öncesi kulislerde konuşulan zam oranlarını değerlendiren Muharrem Kaya, planlanan artışların halkın gerçeklerinden kopuk olduğunu dile getirdi:

​"Kulislere yansıyan senaryolarda yüzde 28,4, yüzde 30 ve yüzde 33,7 gibi artış oranları öne çıkıyor. Yüzde 33,7’lik en yüksek zam oranında dahi net asgari ücret 37.536 TL’de kalıyor. OVP tahminine dayanan yüzde 28,4’lük zamda 36.049 TL, yüzde 30’luk zamda ise 36.500 TL seviyeleri konuşuluyor. Kasım 2026'da açlık sınırının 38 bin TL, yoksulluk sınırının 124 bin TL olduğu bir ülkede, Ocak 2027 için reva görülen bu rakamlar iktidarın vatandaşını ne kadar düşündüğünün acı bir göstergesidir."

​‘EMEKLİLER AÇLIK SINIRININ ÇOK ALTINDA YAŞAMA MAHKÛM EDİLİYOR’

​Emekli maaşlarına yapılması beklenen düzenlemelerin de milyonlarca insanı mağdur etmeye devam edeceğini belirten Kaya, açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü: "Mevcut durumda en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığı 23.552 TL, en düşük memur emeklisi maaşı ise 31.527 TL seviyesinde. Yıl sonu beklentilerine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yaklaşık yüzde 10, memur emeklilerine ise yüzde 8 civarında bir artış öngörülüyor. Yüzde 10'luk bir artışla en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığı ancak 26 bin TL civarına, memur emeklisi maaşı ise 34 bin TL seviyesine çıkabilecek. Ülke nüfusunun üçte ikisini oluşturan emeklilerimiz ve çalışanlarımız açlık sınırının dahi altında bir gelirle yaşam mücadelesi vermeye zorlanmaktadır."

​‘ÇIKIŞ YOLU İLK SEÇİMDE BU İKTİDARDAN KURTULMAKTIR’

​Ekonomik krizin ve uygulanan yanlış politikaların Bilinçli bir tercihin sonucu olduğunu savunan İYİ Parti İlçe Başkan Yardımcısı Muharrem Kaya, sözlerini şöyle tamamladı: "Vatandaşlarımız kendilerine reva görülen bu açlık ve yoksulluk düzenini unutmamalıdır. Bu hükümet döneminde uygulanan politikalar yüzünden yaşanan hak kayıplarından kurtulmanın tek yolu sandıktır. Halkımıza çağrımdır: İlk seçimde kendinizi ve yaşam koşullarınızı iyileştirecek İYİ Parti iktidarını işbaşına getirerek bu iktidarı acilen değiştirin ve gereğini yapın." (Sudi ÇANDIR)

Kaynak: Haber Merkezi