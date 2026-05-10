Dünyada büyük endişeye neden olan hantavirüs salgınıyla ilgili dikkat çeken yeni detaylar ortaya çıktı. İlk olarak MV Hondius isimli kruvaziyer gemisinde görülen ölümcül vakaların başlangıcının, Hollandalı kuş gözlemcisi Leo Schilperoord’a dayandığı belirtildi.

70 yaşındaki deneyimli ornitolog Leo Schilperoord’un, Arjantin’in Ushuaia kenti yakınlarında bulunan ve kemirgen yoğunluğu ile bilinen bir çöplük alanında ölümcül Andes hantavirüsüne yakalandığı iddia edildi. Uzmanlar, virüsün fare dışkılarından havaya karışan parçacıkların solunmasıyla bulaşmış olabileceğini değerlendiriyor.

KUŞ GÖZLEMİ İÇİN ÇÖPLÜĞE GİTTİLER

Leo Schilperoord ve eşi Mirjam Schilperoord’un, beş aylık Güney Amerika kuş gözlem turu kapsamında Kasım ayında Arjantin’e gittiği öğrenildi. Çiftin daha sonra Şili ve Uruguay’a geçtiği, ardından yeniden Arjantin’e döndüğü belirtildi.

New York Post’ta yer alan habere göre çift, 27 Mart tarihinde “Darwin karakarası” isimli nadir kuş türünü gözlemlemek amacıyla Ushuaia yakınlarındaki büyük bir çöplük alanını ziyaret etti. Bölgenin kuş gözlemcileri arasında sık tercih edilen noktalardan biri olduğu ifade edildi.

UZMANLAR FARE DIŞKISINA DİKKAT ÇEKTİ

Bölgedeki uzun kuyruklu pirinç farelerinin Andes hantavirüsü taşıdığı belirtilirken, uzmanlar çöplükteki virüslü toz parçacıklarının havaya karışarak insanlara bulaşabileceğini açıkladı.

Yerel rehber Gastón Bretti, çöplük alanının kuş gözlemcileri arasında oldukça popüler olduğunu belirterek, “Çok fazla kuş olduğu için çöplüklere gitmek yaygın bir durum” dedi.

ÇÖPLÜKTEN 4 GÜN SONRA GEMİYE BİNDİLER

Schilperoord çifti, çöplük ziyaretinden sadece dört gün sonra Hollanda bandıralı MV Hondius kruvaziyer gemisine bindi. Gemide 100’den fazla yolcunun bulunduğu, yolcuların büyük bölümünün kuş gözlemcisi ve bilim insanlarından oluştuğu öğrenildi.

Gemide kısa süre sonra Leo Schilperoord’da ateş, mide ağrısı, baş ağrısı ve ishal belirtileri başladı. Durumu hızla ağırlaşan Schilperoord, 11 Nisan’da gemide hayatını kaybetti.

EŞİ DE HAYATINI KAYBETTİ

Eşinin cenazesiyle birlikte gemiden ayrılan Mirjam Schilperoord’un ise Güney Afrika’nın Johannesburg kentine geçtiği belirtildi. Ancak Hollanda’ya gitmek üzere bineceği uçuş öncesinde sağlık durumunun kötüleştiği ve havaalanında fenalaştığı aktarıldı.

Mirjam Schilperoord’un da ertesi gün yaşamını yitirdiği bildirildi.

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ ALARMA GEÇTİ

Hantavirüs salgını nedeniyle dünya genelinde endişe büyüyor. Yetkililer, gemide şimdiye kadar 3 kişinin hayatını kaybettiğini ve çok sayıda yolcunun hastanelerde tedavi altına alındığını açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü ise Andes hantavirüsünün insandan insana bulaşma özelliği taşıdığını doğruladı. Ancak uzmanlar, virüsün Covid-19 kadar hızlı yayılmadığını özellikle vurguladı.

Sağlık uzmanları özellikle kemirgen yoğunluğu bulunan alanlarda maske kullanılması, fare dışkısı bulunan bölgelerden uzak durulması ve kapalı alanların dikkatli temizlenmesi konusunda uyarılarda bulunuyor.

Kaynak: New York Post, Dünya Sağlık Örgütü (WHO)